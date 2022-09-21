Türkiye Gazetesi

Credit Suisse Group’un Küresel Servet Raporu’na göre serveti 1 milyon doları aşan milyoner sayısı 2026 itibarıyla 87,5 milyonu aşacak. 2021’de bu rakam 62,5 milyondu. Raporda milyoner sayısının özellikle gelişen ülke ekonomilerinde artacağı, Çin’de milyoner sayısının ikiye katlayacağı öngörüldü. Dünyanın en zengin 500 insanının serveti yılın ilk yarısında 1,4 trilyon dolar erirken Credit Suisse özellikle gelişen piyasalarda hızlı bir toparlanma bekliyor.

Kurum, kişisel servetlerin 2026’ya kadar yüzde 36 artarak 169 trilyon dolara yükseleceğini öngördü. Raporda 50 milyon doların üzerinde servete sahip olan “Ultra zengin bireylerin” sayısının da 385 bine ulaşacağı belirtildi.

Banka, pandemi döneminde zarar gören ve serveti azalan gelişen piyasaların geçen sene yeniden ivmelendiğini ve gelecek 5 yılda gelişmiş ülkelerle açığı kapatacağını öngördü. Rapora göre gelişen ekonomilerde servet yıllık yüzde 10, gelişmiş ülkelerde yüzde 4,2 artacak. 2021 yılında küresel servet 2020’ye kıyasla yüzde 9,8 artarak 463,6 trilyon dolara ulaşmış ve böylece yüzyılın başından beri en yüksek artış kaydedilmişti.

Bir hatayla milyoner oldu! Ev satın almak istemişti, artık mahallesi var ABD'nin Nevada eyaletinde ev satın almak için işlem yapan kadın, şirketin yaptığı bir harf hatası nedeniyle 84 mülkten oluşan mahallenin sahibi oldu. Bir anda milyoner olan kadın durum karşısında şoke olurken, konuyla ilgili düzeltmenin yapılması bekleniyor.