Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları 21 Eylül! Bugün altın ne kadar oldu sorusunun cevabı merak ediliyor. Altın piyasalarında hareketlilik sürüyor. Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı gündemde araştırılıyor. ABD’den gelecek FED faiz kararlarına göre altındaki trend ortaya çıkacak. Son faiz kararının ardından piyasalar dolara yönelmiş ve altın fiyatları düşüşe geçmişti.

21 EYLÜL ALTIN FİYATLARI!

Önceki kapanışını 980,01 TL'den yapan gram altın 978 lira seviyelerinden satılıyor.

Cumhuriyet altını alış fiyatı 6.486,00 TL satış fiyatı 6.569,00 TL olarak güne başladı.

Yarım altın 3.243,00 TL alış ve 3.295,00 TL satış fiyatına sahip.

1.627,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.649,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Yatırımcılar, Fed'in 75 baz puan faiz artırmasına yüzde 81 olasılık verirken 100 baz puan bir artırıma yüzde 19 ihtimal veriyor.

Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda Fed, üst üste 3'üncü toplantısında faizleri 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltmiş olacak.