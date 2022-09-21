Türkiye Gazetesi

Piyasaların beklediği Fed bu akşam 21.00'de faiz kararını açıklayacak. Banka'nın faiz kararının yanı sıra gelecek döneme ilişkin açıklayacağı projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması da merak ediliyor.

75 BAZ PUAN BEKLENİYOR

En son 75 baz puan artırıma giden bankanın bu ay da 3. kez 75 baz puanlık bir hamle yapması bekleniyor. Öte yandan 100 baz puan seçeneği de öngörüler arasında

Halihazırda para piyasası fiyatlamalarında, Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımına yüzde 82 ihtimal veriliyor. Banka'nın 1 tam puanlık faiz artırımı ise yüzde 18 ile düşük ihtimal olarak görülüyor. Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda Fed, üst üste 3'üncü toplantısında faizleri 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltmiş olacak.

Fed toplantısı öncesi dün küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, tahvil piyasasından çıkışlar devam etti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,60 ile Nisan 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 3,56'da dengelendi. ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi de Ekim 2007'den bu yana ilk kez yüzde 4'ün üzerini gördü.

DOLAR YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR: 20 YILIN ZİRVESİNE YAKIN

Uluslararası piyasalarda dolar, başlıca para birimleri karşısında 20 yılın zirvesine yakın işlem görüyor. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 110 seviyesinin üzerinde.

Fed'in kritik faiz kararını açıklayacağı güne Dolar/TL kuru Güne 18,31 ile başladı, saat 09:46 itibarıyla %0,02 azalışla 18,3151 liradan işlem görüyor. Dolar, 01.09.2022 tarihinde 17,9863 ile son bir ayın en düşük, 21.09.2022 tarihinde ise 18,3656 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Faiz artırım beklentilerini yansıtan iki yıl vadeli ABD Hazine tahvil 2007'den beri en yüksek seviyeye tırmanırken 10 yıl vadeli tahvil getirileri de 2011'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Yüksek tahvil getirileri, Hazine tahvillerinin çekiciliğini artırdığı gibi, alım aracı olan doları da daha çekici kılıyor.

EURODA SON DURUM

Güne 18,25 ile başlayan Euro kuru, saat 09:48 itibarıyla %0,38 azalışla 18,18 liradan işlem görüyor. Euro, 23.08.2022 tarihinde 17,9383 ile son bir ayın en düşük, 12.09.2022 tarihinde ise 18,6033 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ALTIN FİYATLARI NİSAN 2020’DEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYEYE YAKIN

Enflasyonla mücadele kapsamında Fed’in faiz artırımına gideceği yönündeki beklentiler piyasaları hareketlendirdi. Altın fiyatları Nisan 2020'den beri en düşük seviyeye yakın işlem görüyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,663.68 dolar ile yatay seyrediyor. İç piyasada gram altın 981 lira, çeyrek altın 1639 lira, cumhuriyet altını 6 bin 743 liradan satılıyor. Yatırımcılar, Fed'in 75 baz puan faiz artırmasına yüzde 81 olasılık verirken 100 baz puan bir artırıma yüzde 19 ihtimal veriyor. Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda Fed, üst üste 3'üncü toplantısında faizleri 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltmiş olacak.

Altın fiyatları 21 Eylül! Bugün altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı kaç lira? Bugün altın ne kadar oldu? 21 Eylül altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı kaç lira? FED faiz kararının doğrudan etkileyeceği altın piyasasında fiyatlar yakından takip ediliyor. Altın almak veya satmak isteyen kişiler Kapalıçarşı altın fiyatları hakkında bilgi almak istiyor. İşte; 21 Eylül altın fiyatları!

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