Türkiye Gazetesi

FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? FED faizleri artacak mı? 21 Eylül günü açıklanacak kritik karar öncesi piyasalar açıklamaya kilitlendi. Düzenlenen son toplantının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) 75 baz puanlık artırımına gitmişti. Bu durum doların yükselmesine ve altının düşüşüne yol açmıştı. Peki; FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? FED faizleri artacak mı?

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı bu akşam saat 21:00'den sonra açıklanacak. ABD Merkez Bankası'nın aylardır süren faizlerde artırım politikasına devam etmesi bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasında vereceği mesajlar da yakından takip edilecek. 25-75 puan arasında artırım yapan ABD Merkez Bankası'nın bu ay da 75 puan artırıma gideceği düşünülüyor.

FED'İN SON KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed) 75 baz puanlık faiz artırımına gitti ve politika faizini yüzde 2.25-2.50 aralığına çekti. Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonu düşürmek için faiz artırımlarının devam etmesinin uygun olduğunu, artırımların büyüklüğünü gelen verilerin belirleyeceğini belirtti.

PİYASALAR BU KARARA KİLİTLENDİ

Banka'nın en son haziran ayında açıkladığı projeksiyonlara göre, federal fonlama oranının yıl sonunda yüzde 3,4, gelecek yıl için ise yüzde 3,8 olması bekleniyordu. Kasım ve aralık aylarında yılın son iki toplantısını gerçekleştirecek olan Banka'nın bugün açıklayacağı projeksiyonlarda, oranların 2022 sonunda yüzde 4'ün üzerine çıkacağına işaret edilmesi öngörülüyor.

Halihazırda para piyasası fiyatlamalarında, Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımına yüzde 82 ihtimal veriliyor. Banka'nın 1 tam puanlık faiz artırımı ise yüzde 18 ile düşük ihtimal olarak görülüyor. Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda Fed, üst üste 3'üncü toplantısında faizleri 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltmiş olacak.

Fed toplantısı öncesi dün küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, tahvil piyasasından çıkışlar devam etti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,60 ile Nisan 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 3,56'da dengelendi. ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi de Ekim 2007'den bu yana ilk kez yüzde 4'ün üzerini gördü.

EN YÜKSEK SEVİYE TEST EDİLDİ

Küresel çapta dolara olan talebin de güçlenmeye devam ettiği görülürken, dolar endeksi 110,3 ile iki haftanın en yüksek seviyesini test etti.