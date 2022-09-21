Türkiye Gazetesi

Gençlerin işgücü piyasasına erişebilmelerini kolaylaştırmak, staj imkanlarını genişletmek ve staja ulaşılabilirliği artırmak amacıyla İŞKUR tarafından Staj Portalı uygulaması hayata geçirildi. Türkiye İş Kurumu Staj Portalı; özellikle gençlerin mesleki deneyim kazanması, işgücü piyasasına ve iş hayatına ilişkin bilgi sahibi olmaları amacıyla staj programlarına kolayca başvuru yapmalarını hedeflerken, stajyer arayan işverenlerle öğrencileri buluşturan bir platform işlevi görecek. Staj Portalı; lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin özel sektör iş yerlerinde durumlarına uygun açık staj pozisyonlarını görmeleri ve işverenlerin de talep ettikleri staj pozisyonlarında aradıkları nitelikleri stajyer adaylarının firmalarında staj yapma imkanı sağladığı diğer İŞKUR hizmetleri gibi tamamen ücretsiz bir platform olarak hizmet verecek.

YENİ UYGULAMANIN DETAYLARI

Staj Portalı uygulamasına dış kullanıcılar (stajyer adayları ve işverenler) https://staj.iskur.gov.tr bağlantısını kullanarak giriş yapabilecek. Zorunlu veya gönüllü bağlı staj yapmak isteyen gençler sistem üzerinden tüm staj ilanları görerek niteliklerine uygun olan ilanlara başvuru yapabilecek. İşverenler, başvuran stajyer adayları arasından uygun gördüğü kişileri görüşmeye davet edebilecek.

Staj Portalı hizmetiyle staj başvuruları dönem sınırlaması olmaksızın her zaman alacak. Staj tarihlerinin stajyer adayının ve işverenin uzlaştığı takvimde yapılabileceği esnek bir sistemde, stajyer ve işverenlerin birlikte belirlediği tarihlerde staj yapma imkanı bulacak.

Staj Portalı hakkında bilgi almak isteyen gençler ve işverenler Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Gemlik, İnegöl ve Yıldırım Hizmet Merkezlerinde bilgi alabilecek.

İŞKUR TYP ile KYK'ya 3.225 işçi alınacak! 54 ilde ilan çıktı! Başvuru süresi 5 dakika bile değil! İŞKUR TYP ile KYK’ya 3.225 işçi alımı! 54 şehir için ilan çıktı! İŞKUR’un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında binlerce kişi iş bulabiliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK’lardaki personel eksikliğini gidermek amacıyla İŞKUR TYP üzerinden ilana çıktı. Başvuru işlemleri internet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. İŞKUR TYP KYK işçi alımında KPSS şartı aranmıyor.

İŞKUR’da hedef 1 milyon 250 bin istihdam Hükûmet, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı yeni ekonomi modeli kapsamında istihdamı artırma çalışmalarına hız verdi.

Dikkat dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı: Şimdi de İŞKUR adını ve logosunu kullanıyorlar Evinden ek iş yaparak para kazanmak isteyenler dolandırıcıların yeni hedefi oldu. İŞKUR’un adını kullanan dolandırıcılar evde paketleme işiyle ek gelir vaadinde bulunan dolandırıcılar kaparo talebiyle yüzlerce kişinin parasını aldı. Mağdurların kimlik belgelerine de ulaşma imkanı olan dolandırıcılara karşı İŞKUR uyardı.