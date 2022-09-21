Türkiye Gazetesi

Bankalar ihale ile ellerinde bulunan ev ve arabaları satıyor. Yüksek enflasyon, çip krizi derken araba satın almak bütçeleri zorluyor. Bir araba satın almak için yüksek miktarlarda kredi çekmek gerekiyor. Ancak bankaların ihale yoluyla sattığı araçlar daha uygun fiyatlarla alınabiliyor. En ucuz ilan 280 bin liradan başlıyor.

VAKIFBANK UCUZ ARAÇ SATIŞI

Listede fiyatı en düşük araç Renault Symbol oldu. 2017 model araç İstanbul’da satılıyor ve bedeli 280.000 lira olarak belirlendi. İşte listedeki diğer araçlar!

HYUNDAI ACCENT BLUE 2016 İstanbul 290.000 TL

2016 model Sedan kasa tipli dizel araçta satışın başlangıç bedeli 290 bin lira olarak belirlendi. Teminat bedeli ise 14.500 lira olacak. İhalede minimum artış 500 lira olarak belirlendi.

Diğer araçlar ise aşağıdaki fiyatlardan satılacak:

RENAULT SYMBOL 2017 İstanbul 290.000 TL

OPEL INSIGNIA 2009 İstanbul 290.000 TL

PEUGEOT 301 2016 İstanbul 290.000 TL

CITROEN C-ELYSEE 2017 İstanbul 290.000 TL

RENAULT SYMBOL 2017 İstanbul 295.000 TL

RENAULT FLUENCE 2015 İstanbul 345.000 TL

MINI COOPER 2017 İstanbul 590.000 TL

MINI COOPER 2017 İstanbul 610.000 TL

BMW 3 2018 İstanbul 710.000 TL

MERCEDES-BENZ S 2008 İstanbul 900.000 TL

MERCEDES-BENZ S 2011 İstanbul 1.950.000 TL

TEKLİF NASIL VERİLİR?

Vakıfbank araç ilanlarına teklif vermek için, şubelere başvuruda bulunmanız gerekiyor. Yapılan kontrollerden sonra kayıtlı cep telefonunuza ve e-posta adresinize şifre gelecektir. Kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz.

Herhangi bir araca teklif verildiği anda, o araç için belirlenen 3 günlük ihale süresi işlemeye başlayacaktır. İhale için kalan süre ve o araca teklif geldiği tüm müşteriler tarafından görülebilir. İhalede en yüksek teklifi veren kişi aracın sahibi olur.

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