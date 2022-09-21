Türkiye Gazetesi

ASELSAN uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik, aviyonik sistemleri içeren 31,81 milyon dolar tutarında bir satış sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik olarak aviyonik sistemleri kapsayan 31.81 milyon dolar tutarında bir satış sözleşmesi imzaladı. Anlaşma, sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

GÖRGÜN'DEN SATIŞA İLİŞKİN PAYLAŞIM

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, anlaşma hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aviyonik sistemlerdeki ASELSAN mühendisliğinin milli gücünü global arenaya taşımaya devam ediyoruz. Ülkemize, sektörümüze ve dünya havacılığına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

SSB ile ASELSAN arasında kritik imza: Yapay zeka destekli proje açıklandı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklama göre, SSB ile ASELSAN arasında 1 milyar 49 milyon lira bedelli ‘Yapay Zeka Destekli Jandarma KGYS (J/KGYS) Projesi Sözleşmesi’ imzalandı. Projenin detayları da belli oldu.

TEKNOFEST KARADENİZ'de unutulmaz anlar: ASELSAN'ın böcek İHA'sı kanatlandı ASELSAN, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ etkinliğinde 'mini/nano İHA' çalışmaları kapsamında geliştirdiği 'çırpan kanatlı mini insansız hava aracı kanat çırpma mekanizmasının' teknoloji gösterimini yaptı.

ASELSAN'a bir ödül de iklim değişikliğiyle mücadele faaliyetleri için Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projesinin mimarlarından ASELSAN şirketine bir ödül de çevre faaliyetleri ve iklim değişikliğine karşı mücadelesi için verildi. ASELSAN'ın Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleştirdiği çevre ve iklim değişikliği yönetimi faaliyetleri, ABD merkezli The Stevie adlı kuruluş tarafından gümüş ödülle taçlandırıldı.