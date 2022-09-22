Türkiye Gazetesi

Altın ne kadar, kaç lira? 22 Eylül gram, çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları gündemde araştırılan konulardan birisi. Gram altın 1.000 TL bandının altına inmişti. FED’in 75 baz puan faiz artırımı kararı sonrası altın fiyatlarında da düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. 22 Eylül gram, çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı haberimizde!

22 EYLÜL ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugüne 980 TL'nin altında 979 TL'den başladı.

Çeyrek altın 1.651 TL'den alıcı buluyor.

Cumhuriyet altını 6.584 TL'den güne başladı.

Yarım altın yüzde 0.54 değer kaybıyla 3.302 TL'den alıcı buluyor.

ONS altın dün gördüğü 1.695 dolar seviyesinden 1.669 dolara kadar geriledi. Fed Başkanı Powell, enflasyonda yüzde 2 hedefinin devam ettiğini söyledi.

22 ayar gram altın alış fiyatı: 904,65 TL

22 ayar gram altın satış fiyatı: 939,43 TL

Yarım altın alış fiyatı: 3.238,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 3.302,00 TL

22 ayar bilezik alış fiyatı: 907,85 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 921,72 TL

PİYASALARDA SON DURUM

Asya tarafında, bugün kararlarını açıklayan Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik devreye alınan özel fon tedariki programını kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu. Küresel çapta merkez bankalarının agresif bir şekilde sıkı para politikaları uyguladığı son dönemde BoJ'un emsallerinin aksine "güvercin" tutumunu sürdürmesine gerekçe olarak, salgınının ekonomiye devam eden etkisi ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle büyümede aşağı yönlü riskler gösterildi.

Kararın ardından dolar/yen paritesi 145,4'e kadar çıkarak 24 yılın en yüksek seviyesini gördü. BoJ, daha önce dolar/yen paritesinin 145'i test etmesinin ardından doğrudan döviz müdahalesinin habercisi olan oran kontrolü yapmıştı. Bu durum olası bir müdahale gelebileceği endişeleri ile piyasaların tetikte olmasını beraberinde getirirken, söz konusu hamlenin örtülü de yapılabileceği belirtiliyor.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs da Çin'e yönelik büyüme beklentilerini düşürürken, bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün küresel çapta azalan risk iştahı ve bankacılık hisselerinde devam eden satış baskısı ile BIST 100 endeksi günü yüzde 0,97 azalışla 3.245,76 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,1'lik artışla 18,3275'ten kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,3480'den işlem görüyor.

Analistler, Fed'in gelecek döneme ilişkin projeksiyonları ile ekonomide "yumuşak iniş" beklentilerine gölge düştüğünü belirterek, artan resesyon ihtimaline karşın agresif faiz artırımlarına devam edileceği sinyalinin küresel çapta risk iştahının azalmasına neden olduğunu söyledi.

Bugün yatırımcıların BoE toplantısından çıkacak kararlara odaklandığını aktaran analistler, yurt içinde ise gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına çevrildiğini ifade etti.

Analistler, bugün veri gündeminin de yoğun olduğuna işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 puanın destek, 3.300 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.