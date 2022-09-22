Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak olan kurul kararını saat 14.00’te duyuracak. Yılın 9’uncu faiz kararını merakla bekleyen piyasalarda uzmanlar tahminlerini paylaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) Ağustos ayında düzenlenen toplantıda politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13,00 seviyesine çekmişti. Peki, Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Anketler ve ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

FED FAİZ ORANINI 75 BAZ ARTTIRMIŞTI

ABD Merkez Bankası politika faizini üçüncü ayda 75 baz puan artırdı ve yüzde 3 ile 3,23 aralığına yükseltmişti. Banka yetkililerinin 2022 sonu için ortalama faiz beklentisi yüzde 4,4 olarak kaydedildi. 2023 sonu için ise beklenti yüzde 4,6 olarak ifade edildi.

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE?

AA Finans'ın bugün gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 29 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin 19'u faizinin yüzde 13'te sabit tutulacağını öngörüyor. Ankete katılan ekonomistlerden 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i ise 50 baz puanlık indirim bekliyor.



Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puanlık indirimle yüzde 14'ten yüzde 13'e çekilmişti.



Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 13 oldu.

DOLAR VE EURO’DA SON DURUM

Dolar endeksi, dünkü Fed faiz kararı öncesinde 110,87 seviyesine çıkarak 20 yılın zirvesini görmüştü. Endeks 7 Eylül’de 110,76 ile en yüksek seviyeyi görmesinin ardından ECB faiz kararıyla 107,70’e gerilemişti. Dolar endeksi dün akşam Fed kararı sonrası Powell’ın açıklamalarıyla 111,53’e yükseldi.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18,34 lira, satış fiyatı 18,35 lira seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,0625 lira alış fiyatı, 18,0827 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Euro/dolar paritesi ise 0,9830 seviyesinde yer alıyor.

ALTINDA GÜNÜN İLK RAKAMLARI

Faiz kararı sonrası 1695 dolara kadar yükselmesinin ardından bu sabah 1667 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

Gram altın fiyatları bir süredir 970-985 lira aralığında hareket ediyor. Dün 982 liradan günü kapatan altının gram fiyatı Fed kararı sonrası kapalı piyasada 1004 liraya kadar yükseldi. Spot piyasada altın satış fiyatları;

Gram altın 979 lira, Çeyrek altın 1651 lira, Yarım altın 3302 lira, Cumhuriyet altını 6584 liradan alıcı buluyor.

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Faiz açmazı! Ne enflasyon dizginleniyor, ne ekonomi canlanıyor Dünya ülkelerinin yaklaşık yüzde 90’ı faiz artırıyor ama enflasyonu dizginleyemiyor. Buna karşılık sıkılaşın ekonomilerde resesyon ve dolayısıyla işsizlik riski artınca siyasilere ‘enflasyon ve resesyon’ gibi iki tehlike arasında zor bir seçim yapmak kalıyor. Küresel yatırımcılar ise “Bütün ülkelerin aynı yolu kullanması tehlikeli” uyarısı yapıyor...

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