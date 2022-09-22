Türkiye Gazetesi

TOKİ kura çekimi ne zaman sorusu arama motorlarında en çok sorgulanan konulardan birisi oluyor. 2022 TOKİ ucuz konut projesinde başvurular devam ediyor. Milyonlarca kişinin başvuruda bulunduğu projede gençlere özel kontenjan ayrılmıştı. Hak sahipleri kura çekilişiyle belirlenecek. Ardından ilk peşinat ve ilk taksit ödemeleri başlayacak. Peki; İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte; TOKİ kura çekiliş tarihleri…

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? (2022)

TOKİ kura çekimi için tarih bilgisi henüz verilmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum, etap etap yapılacak projelerde kura çekimlerinin Kasım’da başlayacağını ve 2023 Mart gibi sona ereceğini duyurmuştu.

Kura yerleri ve saatleri de TOKİ’nin internet sitesinden açıklanacak.

KURA ÇEKİMLERİ NASIL OLACAK?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut; “Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.” ifadelerini kullanmıştı.

DAİRE VE TAKSİT FİYATLARI

608 bin lira fiyata sahip, 2+1 konutlar aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle ödeme yapılabilecek.

İş yeri: İş yerleri 350 bin liradan başlayan fiyatlarla 120 ay vade ile aylık 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Proje kapsamında 350-500 metrekarelik müstakil parsel veya hisseli parsel şeklinde konutlar için altyapısı hazır arsalar da satışa sunulacak.

PEŞİNAT NE ZAMAN VERİLECEK?

2023 mart ayında kura çekimlerinin sona ermesinin ardından sözleşmeler imzalanacak. Sözleşme imzalanacağı sırada peşinatlar ödenecek ve taksitler başlayacak.

TOKİ borçları silinecek mi? Ev alanlara TOKİ indirim kampanyası nasıl olacak? Ev alanlara TOKİ müjdesi geldi! TOKİ borçları silinecek mi? TOKİ indirim kampanyası nasıl olacak? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ’den ev veya iş yeri almış ve borcu bulunan kişilere müjdeyi verdi. Bakan Kurum; “Ayrıca daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjdemiz var.” ifadelerini kullandı. Peki; TOKİ borçları silinecek mi? TOKİ indirim kampanyası nasıl olacak?

2022 TOKİ kura çekiliş tarihleri! 250 bin ucuz konut TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi gün? TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ kura çekiliş tarihleri merak edilen konuların başında geliyor. TOKİ projelerine başvuru yapıp ev sahibi olmak isteyenler TOKİ kura çekimi hakkında sorgulama yapıyor. TOKİ kura çekimi ne zaman saat kaçta sorusunun cevabı araştırılıyor. Kura çekilişinin ardından peşinat ödemeleri başlayacak ve sonrasında da taksitler ödenecek. Başvuruda ev çıkmayan kişiler de parasını geri alabilecek.