Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü arttı mı? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) açıklaması için geri sayım sürüyor. Döviz kurları ve altındaki yatırımları doğrudan etkileyecek faiz açıklaması, banka kredi faizlerini de ilgilendiriyor. ABD Merkez Bankası (FED) faizlerde 75 baz puan artışa gitmişti. Bu gelişmenin ardından yurt içinde alınacak karar bekleniyor. Peki; faizler düştü mü arttı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası'ndan henüz bir faiz açıklaması gelmedi. Faiz açıklaması geldiğinde haberimizden öğrenebileceksiniz.

FAİZLER DÜŞTÜ MÜ, ARTTI MI?

Faizlerin düşüp düşmediğine ilişkin yapılacak detaylı açıklama saat 14:00'ten sonra haberimizde olacak.

TCMB SON FAİZ KARARI

Piyasaların gözlerini çevirdiği toplantıda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 14'ten yüzde 13'e indirildi. TCMB'den yapılan açıklamada, "Kurul, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğunu değerlendirmiştir." ifadesi kullanıldı.

TCMB, geçen ay sürpriz faiz indirimi kararı almış ve politika faizini yüzde 14'ten yüzde 13'e düşürmüştü. Böylece 2022 yılının ilk faiz indirimi gerçekleşmişti. PPK metninde mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğu belirtilmişti. Merkez Bankası, bir önceki faiz indirimini ise Aralık 2021’de yapmış ve sonraki 7 toplantıyı pas geçmişti.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ GERİLEDİ

Tüketici güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında arttı; Ağustos ayında 72,2 olan endeks, Eylül ayında 72,4 oldu.

FED FAİZİ ARTIRMIŞTI

ABD Merkez Bankası (Fed), Eylül ayı toplantısında 75 baz puan faiz artışına gitti. Fed, aldığı bu kararla faizi yüzde 3-3,25 aralığına yükseltti. Böylelikle ABD’de üst üste 5. kez faiz artışı gerçekleştirilmiş oldu. Öte yandan ekonomistler kasım ayında 50 baz puanlık bir artış daha beklediğini ifade etti.

GELECEK TOPLANTI TARİHLERİ

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022