Türkiye Gazetesi

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya göre yüzde 0,3 arttı. Ağustosta 72,2 olan endeks, bu ay 72,4 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi ağustosta 53,8 iken eylülde yüzde 1,5 düşüşle 53'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise ağustosta 72,2 iken eylülde yüzde 1,1 azalışla 71,4'e indi.

Ağustosta 72,8 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 1,6 yükselişle bu ay 74 olarak gerçekleşti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de ağustosta 89,8 iken eylülde yüzde 1,3 artışla 91'e yükseldi.

Faiz açmazı! Ne enflasyon dizginleniyor, ne ekonomi canlanıyor Dünya ülkelerinin yaklaşık yüzde 90’ı faiz artırıyor ama enflasyonu dizginleyemiyor. Buna karşılık sıkılaşın ekonomilerde resesyon ve dolayısıyla işsizlik riski artınca siyasilere ‘enflasyon ve resesyon’ gibi iki tehlike arasında zor bir seçim yapmak kalıyor. Küresel yatırımcılar ise “Bütün ülkelerin aynı yolu kullanması tehlikeli” uyarısı yapıyor...

Erdoğan: Üretim ekonomisinin hasılatını topluyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Attığımız adımlar, tüketim veya israf ekonomisinin neticesi değil; tam aksine üretim ekonomisinin bir neticesi. Bunun neticesi olarak da şu anda biz hasılayı toplamaya başladık." dedi.

Alman Der Spiegel dergisi ülkeyi bekleyen kötü gidişatı böyle resmetti: Ekonomi zorda, Almanya'yı zor yıllar bekliyor Avrupa'nın en büyük haftalık siyasi dergisi Der Spiegel, Almanya'yı bekleyen kötü gidişatı kapağına taşıdı. Der Spiegel dergisinin 'Almanya'yı zor yıllar bekliyor' kapağı ülkede gündem oldu.