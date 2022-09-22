Türkiye Gazetesi

TCMB faiz kararı sonrası Dolar/TL ne kadar oldu? 22 Eylül döviz kurları kritik faiz kararının ardından araştırılıyor. Dolar ne kadar sorusuna arama motorlarında cevap aranıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından verilecek karar yakından takip ediliyor. Henüz faiz açıklaması gelmedi ancak piyasalarda dolar rekor tazelemeye başladı.

TCMB FAİZ KARARI SONRASI DOLAR/TL NE KADAR?

Kritik karar öncesi dolar adeta zirveye koşuyor. Dolar endeksi son 20 yılın zirvesine çıkarken, küresel piyasalarda sert satışlar başladı.

1 Dolar bugün satış olarak 18.36 TL dolaylarında işlem görüyordu.

FAİZLER DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Faiz kararı henüz açıklanmadı. Geçen ay 100 baz puan indirime giden bankanın bu yıl nasıl bir karar vereceği de merak ediliyor.

TCMB'nin kredilerde atacağı adımlara ilişkin bir önceki PPK metninde net bir mesaj da vermiş olması ve ardından da adımlarını açıklamış olması nedeniyle bugün metinde yapılacak değişiklikler de takip edilecek.

PİYASALARDA SON BEKLENTİLER

Fed toplantısının ardından dolar endeksi yükselişini sürdürerek 111,8 ile 20 yılın zirvesini görmesinin ardından 111,6'da dengelendi. Diğer ülke para birimleri üzerindeki baskı da artarken avro/dolar paritesi 0,9809'la Ekim 2002'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Bugün yatırımcıların İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) toplantısından çıkacak kararlara odaklandığını aktaran analistler, yurt içinde ise gözlerin TCMB'nin faiz kararına çevrildiğini ifade etti.

Analistler, bugün veri gündeminin de yoğun olduğuna işaret ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 112-112,5 seviyelerinin direnç, 109,5'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, TCMB'nin politika faizini yüzde 13'te tutmasını bekliyor. Öte yandan ankete katılan 29 ekonomistten 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i de 50 baz puanlık indirim öngörüyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Eylül Merkez Bankası faiz kararı açıklaması: Faizler düştü mü arttı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 22 Eylül faizler düştü mü arttı mı? Merkez Bankası faiz kararı açıklaması arama motorlarında sorgulanıyor. Merkez Bankası’nın vereceği kararla Dolar/TL kuru da hareketlenecek. FED’in faiz kararı 75 baz puan artışı olmuştu. Türkiye’de ise faiz indirimi trendi söz konusu. Peki; Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü arttı mı?

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