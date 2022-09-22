Faiz kararı sonrası bankaların kredi faiz oranları yakından takip ediliyor. İhtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarının değişip değişmediği merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre; politika faizi 100 baz puan düşürüldü ve faizler yüzde 12’ye indi. Faizlerin düşmesiyle birlikte bankaların kredi faiz oranları da araştırılmaya başlandı. İşte; ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları…
BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI!
Faizlerin düşürülmesi bankalardaki kredi faiz oranlarını da etkiliyor. 22 Eylül itibariyle ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları şu şekilde oldu:
İHTİYAÇ KREDİSİ
20.000 TL 12 Ay Vade
ING %1,54 22.587 TL
TEB %1,64 22.750 TL
CEPTETEB %1,64 22.750 TL
QNB Finansbank %1,74 22.921 TL
Ziraat Bankası %1,79 23.005 TL
DenizBank %1,79 23.005 TL
Halkbank %1,89 23.173 TL
Enpara.com %1,89 23.069 TL
Vakıfbank %1,91 23.207 TL
İş Bankası %2,05 23.444 TL
Akbank %2,11 23.546 TL
Garanti BBVA %2,24 23.768 TL
Alternatifbank %2,40 24.039 TL
Yapı Kredi %3,09 25.245 TL
Aktif Bank %3,39 25.778 TL
KONUT KREDİSİ
100.000 TL 10 Yıl Vade
Halkbank %1,29 298.507 TL
Vakıfbank %1,29 298.721 TL
Ziraat Bankası %1,29 298.922 TL
İş Bankası %2,05 407.467 TL
Akbank %2,08 411.007 TL
ING %2,31 446.405 TL
ICBC Turkey %2,37 455.789 TL
Yapı Kredi %2,49 476.096 TL
QNB Finansbank %2,62 496.191 TL
Alternatifbank %2,97 553.280 TL
DenizBank %2,99 556.926 TL
Garanti BBVA %2,99 557.508 TL
TAŞIT KREDİSİ
40000 TL 48 Ay Vade
Vakıfbank %1,59 61.637 TL
Ziraat Bankası %1,59 61.637 TL
Halkbank %1,59 61.637 TL
İş Bankası %2,05 68.805 TL
Akbank %2,05 68.805 TL
ING %2,19 71.065 TL
Alternatifbank %2,40 74.523 TL
Yapı Kredi %2,49 76.029 TL
Garanti BBVA %2,64 78.570 TL
QNB Finansbank %2,84 82.017 TL
DenizBank %3,21 88.565 TL
FAİZ KARARI AÇIKLAMASI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (Politika Faizi) 100 baz puan indirime giderek, yüzde 12 seviyesine çekti.
Karar metninde “Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler azalan dış talebin etkisiyle iktisadi faaliyette ivme kaybının devam ettiğine işaret etmektedir. Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması önem arz etmektedir” denildi ve “Bu çerçevede Kurul, politika faizinin 100 baz puan düşürülmesine karar vermiş, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğunu değerlendirmiştir” ifadelerine yer verildi.
Son dakika… Merkez Bankası piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı Piyasaların kilitlendiği Merkez Bankası faiz kararı açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirdi. Banka böylece iki ay üst üste toplam iki puanlık faiz indirime gitti.
Merkez Bankası faiz kararı Eylül 2022! Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü arttı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 22 Eylül faizler düştü mü arttı mı? Merkez Bankası faiz kararı açıklaması arama motorlarında sorgulanıyor. Merkez Bankası’nın verdiği kararla Dolar/TL kuru da hareketlendi. FED’in faiz kararı 75 baz puan artışı olmuştu. Türkiye’de ise faiz indirimi geldi.Peki; Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü arttı mı? Merkez Bankası bugünkü toplantısında politika faizini 100 baz puan indirme kararı aldı.
Faiz artışı sonrası Dolar/TL ne kadar oldu? 22 Eylül dolar rekor üstüne rekor kırdı! Dolar ne kadar kaç lira? TCMB faiz kararı sonrası Dolar/TL ne kadar? 22 Eylül’de açıklanan Merkez Bankası faiz kararıyla birlikte gözler döviz kurlarına çevriliyor. Karar açıklandı ve dolar tarihi zirvesini yeniledi. Bu yükselişte FED’in faiz politikalarına yönelik net mesajların da etkisi olduğu tahmin ediliyor. Merkez Bankası faiz kararına göre, politika faizi yüzde 12'ye indirildi. Bu gelişmenin ardından Dolar/TL ne kadar sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte; 22 Eylül dolar ne kadar kaç lira?