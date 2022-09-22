Türkiye Gazetesi

Faiz kararı sonrası bankaların kredi faiz oranları yakından takip ediliyor. İhtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarının değişip değişmediği merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre; politika faizi 100 baz puan düşürüldü ve faizler yüzde 12’ye indi. Faizlerin düşmesiyle birlikte bankaların kredi faiz oranları da araştırılmaya başlandı. İşte; ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları…

BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI!

Faizlerin düşürülmesi bankalardaki kredi faiz oranlarını da etkiliyor. 22 Eylül itibariyle ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları şu şekilde oldu:

İHTİYAÇ KREDİSİ

20.000 TL 12 Ay Vade

ING %1,54 22.587 TL

TEB %1,64 22.750 TL

CEPTETEB %1,64 22.750 TL

QNB Finansbank %1,74 22.921 TL

Ziraat Bankası %1,79 23.005 TL

DenizBank %1,79 23.005 TL

Halkbank %1,89 23.173 TL

Enpara.com %1,89 23.069 TL

Vakıfbank %1,91 23.207 TL

İş Bankası %2,05 23.444 TL

Akbank %2,11 23.546 TL

Garanti BBVA %2,24 23.768 TL

Alternatifbank %2,40 24.039 TL

Yapı Kredi %3,09 25.245 TL

Aktif Bank %3,39 25.778 TL

KONUT KREDİSİ

100.000 TL 10 Yıl Vade

Halkbank %1,29 298.507 TL

Vakıfbank %1,29 298.721 TL

Ziraat Bankası %1,29 298.922 TL

İş Bankası %2,05 407.467 TL

Akbank %2,08 411.007 TL

ING %2,31 446.405 TL

ICBC Turkey %2,37 455.789 TL

Yapı Kredi %2,49 476.096 TL

QNB Finansbank %2,62 496.191 TL

Alternatifbank %2,97 553.280 TL

DenizBank %2,99 556.926 TL

Garanti BBVA %2,99 557.508 TL

TAŞIT KREDİSİ

40000 TL 48 Ay Vade

Vakıfbank %1,59 61.637 TL

Ziraat Bankası %1,59 61.637 TL

Halkbank %1,59 61.637 TL

İş Bankası %2,05 68.805 TL

Akbank %2,05 68.805 TL

ING %2,19 71.065 TL

Alternatifbank %2,40 74.523 TL

Yapı Kredi %2,49 76.029 TL

Garanti BBVA %2,64 78.570 TL

QNB Finansbank %2,84 82.017 TL

DenizBank %3,21 88.565 TL

FAİZ KARARI AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (Politika Faizi) 100 baz puan indirime giderek, yüzde 12 seviyesine çekti.

Karar metninde “Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler azalan dış talebin etkisiyle iktisadi faaliyette ivme kaybının devam ettiğine işaret etmektedir. Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması önem arz etmektedir” denildi ve “Bu çerçevede Kurul, politika faizinin 100 baz puan düşürülmesine karar vermiş, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğunu değerlendirmiştir” ifadelerine yer verildi.

Son dakika… Merkez Bankası piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı Piyasaların kilitlendiği Merkez Bankası faiz kararı açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirdi. Banka böylece iki ay üst üste toplam iki puanlık faiz indirime gitti.

Merkez Bankası faiz kararı Eylül 2022! Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü arttı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 22 Eylül faizler düştü mü arttı mı? Merkez Bankası faiz kararı açıklaması arama motorlarında sorgulanıyor. Merkez Bankası’nın verdiği kararla Dolar/TL kuru da hareketlendi. FED’in faiz kararı 75 baz puan artışı olmuştu. Türkiye’de ise faiz indirimi geldi.Peki; Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü arttı mı? Merkez Bankası bugünkü toplantısında politika faizini 100 baz puan indirme kararı aldı.

Faiz artışı sonrası Dolar/TL ne kadar oldu? 22 Eylül dolar rekor üstüne rekor kırdı! Dolar ne kadar kaç lira? TCMB faiz kararı sonrası Dolar/TL ne kadar? 22 Eylül’de açıklanan Merkez Bankası faiz kararıyla birlikte gözler döviz kurlarına çevriliyor. Karar açıklandı ve dolar tarihi zirvesini yeniledi. Bu yükselişte FED’in faiz politikalarına yönelik net mesajların da etkisi olduğu tahmin ediliyor. Merkez Bankası faiz kararına göre, politika faizi yüzde 12'ye indirildi. Bu gelişmenin ardından Dolar/TL ne kadar sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte; 22 Eylül dolar ne kadar kaç lira?