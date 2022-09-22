Türkiye Gazetesi

Yüzde 25 TOKİ indirim kampanyası ne zaman bitecek? TOKİ indirimi alma şartları nelerdir? Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak isteyen TOKİ uygun taksit seçeneklerini sürdürüyor. Hala konut veya iş yeri parası ödeyen, borcu olan kişiler ise yeni bir kampanyadan faydalanabilecek. Yüzde 25 indirimle borçlarını kapatabilecek kişiler hemen tapusunu alabilecek. İşte; TOK indirim alma şartları ve kampanya hakkında merak edilen detaylar!

TOKİ İNDİRİM ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Ev sahibi olmak için taksit ödeyen kişilere büyük bir şans sunulmuş oldu. TOKİ indirim kampanyasının detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Erdoğan’ın konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

TOKİ’den ev veya işyeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz. Borcun tamamını kapatamayacak olanlar ise bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek.

TOKİ KAMPANYASI NE ZAMAN BİTECEK?

Geri ödeme taksitleri 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan ve konut ve iş yerleri alıcıları bu kampanyadan faydalanabilecek. 22 Eylül itibariyle başlayan kampanya 19 Ekim günü sona erecek.

TOKİ SOSYAL KONUT FİYAT BİLGİSİ

2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.

İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 679.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.546,25 TL

İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 770.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.887,50 TL

İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 950.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.562,50 TL

Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 643.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.411,25 TL

Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 729.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.733,75 TL

Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 900.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.375,00 TL

Büyükşehir olmayan illerde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 608.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.280,00 TL

Büyükşehir olmayan illerde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 689.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.583,75 TL

Büyükşehir olmayan illerde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 850.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.187,50 TL

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ'de ev alan ve borcu olanlar için indirim müjdesi: Bugün başlıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenler için yeni bir indirim kampanyasının detaylarını açıkladı. Bugün başlayan kampanyayla ilgili konuşan Erdoğan, “TOKİ’den ev veya işyeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz. Borcun tamamını kapatamayacak olanlar ise bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek.” dedi.

TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ucuz konut TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu mu? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 ucuz konut projesinde TOKİ evlerini kimin almaya hak kazanacağı kura ile belirlenecek. 250 milyon konut projesinde başvurular 5 milyona dayandı. Adaylar kura çekilişi tarihini şimdiden beklemeye başlandı. Peki; 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu mu? Proje kapsamında 2 yılda 250 bin konut inşa edilecek! İşte detaylar…