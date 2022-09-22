Türkiye Gazetesi

İkinci el otomobilde fahiş fiyatlandırmayı önlemek için yapılan düzenleme 15 Eylül'de yürürlüğe girdi. İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi. Yeni uygulama oto galeri ve bayileri kapsıyor. Kişisel araç satışları ise kapsam dışında. Bunu fırsat bilen bazı galericiler 'devir' hilesine başvuruyor.

DEVİR HİLESİYLE HAZIRLANAN 50 BİN İLAN BELİRLENDİ

Ticaret Bakanlığı, yeni uygulamanın ardından internet sitelerindeki ilanları tespit edilerek takibe aldı. Yeni uygulamanın ardından internet sitelerindeki ilanları takibe alan Ticaret Bakanlığı, devir hilesiyle hazırlanan 50 bin ilan belirledi.

300 BİN TL CEZA GÜNDEMDE

Kabahatler kanununa göre ceza miktarı 8 bin lira. Bakanlık bu cezanın caydırıcı olması için çalışma yaptı. İkinci elde satış şartlarını hülle yoluyla ihlaleye 300 bin lira ceza kesilmesi gündemde.

Meclis'te AK Parti grup Başkanvekilleri ve bürokratlar çalışmalarını hızlandırdı. Torba teklifin tümü üzerindeki mesai önümüzde hafta da devam edecek. Torba Kanun içinde birçok ekonomik düzenleme de olacak.

Anayasa Mahkemesi, Fiyat İstikrar Komitesi'nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal etmişti. Komite için de bir yasal altyapı oluşturulacak. Torba kanun teklifine ilişkin Meclis'te toplantılar devam edecek. Kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı hafta sunulması bekleniyor.

İkinci el araçlar için verilen süre bugün doldu: 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmemiş araçlar artık satılamayacak İkinci el araçların satışlarıyla ilgili geçen ay Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme için verilen süre bugün doldu. Bugünden itibaren ikinci el araçlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmiyorsa satılamayacak. Galerici esnaf aşırı yüksek fiyat yazanların yüzde 5-10 fiyat düşürdüğünü ancak bu düzenlemeye sadece galericiler ile şirketlerin değil şahısların da dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

6 ay ve 6 bin kilometre uygulamasında son iki gün: Piyasalar hareketlendi, fiyatlar geriledi İkinci el araç piyasasında yeni uygulama 15 Eylül’de başlıyor. 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlaması getirilen araçların satışlarına izin verilmeyecek. Yeni uygulama ile piyasadaki stokçuluk, fırsatçılık ve enflasyonun önüne geçilmesi hedefleniyor. Piyasalar sınırlama öncesi hareketlendi, fiyatlar yüzde 5 geriledi.

6 ay ve 6 bin kuralına uymayanlara ciddi ceza geliyor... Ticaret Bakanı'ndan son dakika ceza açıklaması Otomobil satışlarıyla ilgili düzenleme yapan Ticaret Bakanlığı sıfır araç satışına 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı duyurulmuştu. Kurala uymayanlara ceza kesileceği söylentilerine ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 'ikinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz' dedi.