Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinin ekonomiye verdiği katkıya dair açıklamalarda bulundu. Özer, bu okullardaki üretimlerden elde edilen gelirde rekor bir artış yaşandığını bildirdi. Bakan Özer “Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızın döner sermaye çerçevesinde 2021 yılının ilk sekiz aylık toplam geliri 312 milyon 908 bin liraydı. Bu rakam, 2022’nin yılının ilk sekiz ayında yüzde 243 oranında artışla 1 milyar 75 milyon lirayı aştı ve yeni bir rekora ulaştı” dedi.

Özer, üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin sırasıyla 117 milyon TL ile İstanbul, 105 milyon TL’yle Ankara, 91 milyon TL’yle de Gaziantep olduğunu aktardı. Gaziantep Şehit Kamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 25 milyon 255 bin liralık üretimle en çok kazanan okul oldu. Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 22 milyon 90 bin liralık üretimle ikinci, İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de 21 milyon 383 bin liralık üretimle üçüncü oldu.

Meslek lisesi öğrencileri ‘insansız hava aracı’ yapıyor Samsun’da bulunan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birçok farklı alanda yaptığı üretim ve projelerle Türkiye’de öncü oluyor.

Meslek lisesi öğrencilerine 9 bin 215 liraya kadar destek verilecek Organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için verilecek eğitim ve öğretim destek tutarları tespit edildi.