Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 6 milyon 904 bin 630 adet cep telefonu üretimi gerçekleştirildi. Üretilen bu telefonların 62 bin 653 adedi 28 ülkeye ihraç edildi ve karşılığında 9,4 milyon dolar gelir elde edildi. Türkiye’ye teknoloji transferinin yanı sıra gerçekleşen ihracat gelirinin yüzde 53’ü Hollanda’dan sağlandı. Bu ülkeye 5 milyon dolarlık 14 bin 756 akıllı telefon gönderildi. Türkiye’den Lübnan’a 861 bin dolar değerinde 9.800, KKTC’ye 786 bin dolar değerinde 4.247, Çin’e 746 bin dolar değerinde 11 bin 930, Birleşik Arap Emîrlikleri’ne 519 bin dolar değerinde 8.702, Kosova’ya 334 bin dolar değerinde 985, Hong Kong’a 231 bin dolar değerinde 3.790 adet akıllı telefon ihraç edildi.

Öte yandan, Türkiye’den geçen yıl 65 milyon dolarlık akıllı saat, 23 milyon dolarlık tablet ve dizüstü bilgisayar ihracatı yapılırken söz konusu rakamlar bu yılın 7 aylık döneminde sırasıyla 59 milyon dolar ve 13 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AKILLI TELEFON İHRACATINDAKİ İLK 10 ÜLKE

Ülke Adet Tutar ($)

1- Hollanda 14.756 5.040.949

2- Lübnan 9.800 861.070

3- KKTC 4.247 785.955

4- Çin 11.930 745.969

5- BAE 8.702 518.851

6- Kosova 985 333.911

7- Hong Kong 3.790 230.950

8- Macaristan 2.719 216.633

9- Fildişi Sahili 2.053 211.550

10- Yunanistan 1.990 203.504

Cep telefonu ve bilgisayar alışverişlerinde koşulsuz iade kaldırıldı Ticaret Bakanlığı, mesafeli sözleşmelerde satıcı adına işlem yapan aracı hizmet sağlayıcılara yeni yükümlülükler getirdi. Buna göre tüketiciler artık cep telefonu ve bilgisayar alışverişlerinde koşulsuz iade yapamayacak. Ayrıca iadelerde ücretsiz kargo da kaldırıldı.

Her 5 şirketten biri çalışanlarına cep telefonu veriyor Avansas, iş yerlerinin cep telefonu tercihlerini ve kullanım alışkanlıklarını araştırdı.