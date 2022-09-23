Türkiye Gazetesi

Önder Çelik | İSTANBUL

Kuryelik mesleğinin gelişimi için oluşturduğu modeli paylaşan Getir’in Türkiye’deki market hizmetlerinin (Getir & GetirBüyük) CEO’su Hatice Evren, 9 ülkede hizmet veren şirketin sektör ve kuryeler için dünyada bir ilk olan çalışma modeli standardını oluşturduğunu belirtti. Kuryeler için yapılan çalışmaların başında eğitimin geldiğini belirten Evren, bugüne kadar 35 bin 600 kuryeye 142 bin 400 saat yüz yüze eğitim verildiğini kaydetti. Kuryelerin kullandığı kask, korumalı mont ve pantolondan oluşan güvenlik ekipmanlarının tamamının Avrupa standartlarında olduğuna işaret eden Evren “Sektörde bir ilki hayata geçirerek, kuryeler için özel sağlık sigortası başlattık” dedi. Kötü hava şartlarında servis yapmadıklarını kaydeden Evren, Türkiye’de 14 bin kuryeyle hizmet verdiklerini, kuryelerin 10-11 bin TL net kazanç sağladığını ifade etti. Evren “Gidilecek çok yer var. İş büyümesiyle kurye sayısı da artacak” dedi.

Motokuryelerin aylık kazançları 20 bin lirayı bulabiliyor Pandemiyle birlikte artan e-ticaret ve online alışveriş, motokurye ihtiyacını artırdı. Motokuryelerin aylık kazançları da merak edilen konuların başında geliyor. Hızlı teslimat sektörü firmalarından Vigo’nun kurucu ortağı Burç Öztüfekçi, motokurye maaşlarının markadan markaya değişiklik gösterdiğini belirterek, "Farklı etkenlere göre belirlenen kazanç miktarı, aylık ortalama 15 bin ile 20 bin lira arasında değişiyor" dedi.