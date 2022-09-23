Türkiye Gazetesi

23 Eylül altın ne kadar kaç lira? Altın fiyatları canlı gelişmelerle merak ediliyor. Altın almak veya satmak isteyenler günün altın fiyatlarını sorguluyor. Borsada, döviz kurlarında yaşanan tüm gelişmeler altında dalgalanmaya yol açıyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası gözler altında. Peki; 23 Eylül altın ne kadar, kaç lira?

ALTIN NE KADAR KAÇ LİRA?

Gram altın 1 ayın dibinden tepki alımlarıyla 986 TL'ye kadar çıktı.

Çeyrek altın 1.611 TL'de seyrederken, Cumhuriyet altını 6.586 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

Yarım altın haftanın son gününe 3.304 TL'den başladı.

RESESYON KAYGILARI DERİNLEŞTİ

Küresel çapta enflasyonist baskıların artacağı beklentileriyle merkez bankalarının agresif faiz artırımları devam ederken, Fed'in ardından dün İngiltere, Norveç, İsviçre, Tayvan, Güney Afrika, Endonezya ve Filipinler merkez bankaları da politika faizinde artırıma gitti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) ise emsallerinin aksine ultra gevşek para politikasını değiştirmeyerek dünya genelinde negatif faiz uygulayan tek merkez bankası konumuna geldi.

Agresif faiz artırım sürecinin devam etmesi, resesyon kaygılarının derinleşmesini beraberinde getirirken, gelişmiş ülke tahvil piyasalarında satışlar hızlandı.

RİSK İŞTAHI DÜŞÜK

Yurt içinde ise dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 12'ye çekerken, karara metninde küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde finansal koşulların destekleyici olmasının önemine işaret edildi.

Küresel çapta azalan risk iştahına karşın alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi dünya genelinden pozitif ayrışarak günü yüzde 1,53 artışla 3.295,27 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün 18,4032 ile zirvesini görmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,3520'den işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile resesyon endişelerinin derinleştiğini belirterek, bu durumun piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Bugün Fed Başkanı Powell'ın açılış konuşmasını yapacağı ve "Salgın sonrası ekonomiye geçiş" temasıyla düzenlenecek "Fed Listens" etkinliğinin takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 puanın destek, 3.300 ve 3.370 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.