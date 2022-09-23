Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek ve teşvikleriyle hem üretim alanını hem de üretimi artıran çiftçiler, tarım makineleriyle topraktan sökülen şeker pancarlarını mevsimlik işçilerle toplayarak fabrikaya götürüyor ve bundan ekonomik gelir elde ediyorlar.

Fabrikaya sattıkları pancarla gelir elde eden çiftçiler, hem yöre hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Şeker pancarının tarladan toplanması ve nakliyeside istihdam sağladıyor ve birçok kişi bu sayede evlerine ekmek götürüyor.

ALIM FİYATI AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şeker pancarı alım fiyatlarını açıkladı. Bakan Kirişçi konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şeker pancarı alım fiyatlarımızı geçen yıla göre yüzde 245 artırarak bin 400 TL olarak belirliyoruz. Ayrıca pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilerimize ton başına 50 TL kota tamamlama primi vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun.”

Hesaplarınızı kontrol edin! Bakan Kirişçi duyurdu: 54 milyonluk destek ödemesi bugün hesaplarda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci 54 milyon 843 bin 181 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Son dakika haberi... Bakan Kirişci çiftçiye müjdeyi duyurdu: 709 milyonluk destek ödemesi bugün hesaplarda Son Dakika gelişmesi... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 709 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Bakan Kirişçi duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, milyonlarca çiftçinin beklediği haberi duyurdu. Tarımsal destek ödemelerin bugün hesaplara yatırılacak