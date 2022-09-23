Türkiye Gazetesi

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Toyota’nın St. Petersburg şehrindeki fabrikasını kapattığını duyurdu.

Şirketin, fabrikada çalışan işçilere yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğine işaret edilen açıklamada, Toyota’nın Rusya’daki araçlarına yönelik satış sonrası desteğini ise sürdüreceği kaydedildi.

Açıklamada, fabrikanın geleceğiyle ilgili gerekli çalışmalara da başlandığı ifade edildi. Rus Kommersant gazetesinde konuya ilişkin yer alan haberde, Toyota’nın Rusya pazarından çekilmediği ancak üretim için gerekli parçaların temin etmekte zorluk yaşadığı için fabrikayı kapatma kararı aldığı belirtildi.

Tesla, Toyota ve Intel fabrikaları Çin’de üretime ara verdi Dünyanın en büyük elektrikli araç pil üreticisi Contemporary Amperex Technology Co Limited ve Intel, bölgedeki sıcak hava dalgasına bağlı elektrik kesintisi nedeniyle Çin'in Sichuan eyaletindeki fabrikalarını altı günlüğüne kapatan büyük şirketler arasına katıldı.

Toyota Yaris Cross’a Türkiye’de yoğun talep SUV araçlardaki ciddi tecrübelerini pratik şehir otomobilleri alanındaki mühendisliği ile birleştiren Toyota, Yaris Cross modelini 667 bin 800 TL’den başlayan fiyatla ülkemizde satışa sundu.

Toyota, ölümcül kazalara yol açabilecek hata nedeniyle yaklaşık 3 bin aracı geri çağırdı Japon otomobil devi Toyota, bZ4X isimli elektrikli araç modelinden yaklaşık 3 bin adet aracı geri çağırdığını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, bu araçlarda ölümcül kazalara yol açabilecek kadar ciddi bir tekerlek hatası bulunuyor.