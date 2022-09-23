Türkiye Gazetesi

Taşerona kadro gelecek mi? 90 bin taşeron işçinin geleceği için heyecanlandıran açıklama geldi. Kamuda çalışan 90 bin kişi sözleşmeli statüsünde yer alıyor. Sözleşmeli işçiler kadroya geçtiğinde yan haklardan da faydalanma şansı yakalayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamayla sözleşmeliye kadro bekleyenleri sevindirdi. Peki; taşerona kadro gelecek mi? Sözleşmeli işçiye kadro hakkında merak edilen detaylar!

TAŞERONA KADRO GELECEK Mİ?

Bakan Bilgin, taşerona kadro beklentisi hakkında; "Geçici işçilerimiz hala geçici işçi. Bir türlü geçmeyen bir işçilik dönemi var. Bunu çözeceğiz, bunun çözülmesi lazım. Sözleşmeli personel meselesi medyada yer aldı. Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Biz hazırlığımızı yaptık. 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesi çalışması tamamlandı." sözlerini kullandı.

TAŞERONA KADRO KİMLERE GELECEK?

Ekim’de Meclis gündemine gelmesi beklenen taşeron işçi meselesinde taslak tamamlandı. Takvim’in haberine göre; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde sözleşmeli olarak çalışanlar da düzenlemeden faydalanabilecek.

MECLİS'İN AÇILMASI BEKLENİYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu 1 Ekim tarihinde Meclis’in açılması ile birlikte sözleşmeli personellere kadro konusunun hemen meclise gönderileceğini ve ivedilikle bu konunun çözüme kavuşturulacağını söyledi. Akbaşoğlu açıklamasında kadro verilmesi ile birlikte sözleşmeli personeller konusunun çözüleceğini ve personellerin memnun olacağını söyledi.

Personellere iş güvencesi verilecek, kadroya geçen personellerin disiplin hükümleri hariç görevine son verilemeyecek. Sadece bazı maaş/aylık kalemleri gelir vergisine tabi olacak. Kademe ve derece ilerlemesi olacak. Personeller görevde yükselme sınavlarına girebilecek. Sınavlara katılmak suretiyle unvan değiştirme hakkına sahip olunacak.

YEMEK YARDIMI VERİLECEK

Yurt dışında eğitim veya görevlendirme hakkı tanınacak ve harcırah ödenecek. Yemek ücreti yardımı verilecek. Doğum yapan personelin memuriyeti devam edecek ve doğum izni sonrasında kurumuna dönecek. İstifa eden memur belli şartlar dâhilinde memuriyete yeniden dönebilecek. Sendikanın planında, bundan sonra kamuda istihdam şeklinde sözleşmeli personel olmaması yönünde talep olduğu da ifade ediliyor.

KADROYA GEÇİŞLER TAMAMLANACAK

31 Aralık 2022 itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde kadroya geçişleri tamamlanacak.

Düzenlemede geçici işçiler için tam yıl hakkı getirilmesi tasarlanıyor.

KHK ile taşerondan kadroya geçen kişilerin yer değiştirme sorunu ise henüz çözülmüş değil. Düzenlemede bu işçilerin de haklarının verilmesi ve sorunlara çözüm getirecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

3 milyonu aşkın üniversite mezununun KYK borcu faizlerinin silinmesi ve ana paranın ödenmesi düzenlemesi de gençlere rahat bir nefes aldıracak.

Son dakika...Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Çözüm aşamasına geldik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çözüm aşamasına geldik" dedi ve kamudaki 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmanın tamamlandığını açıkladı.

Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Enflasyonun tahribatından kurtaracağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ve EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim. Temmuzda asgari ücrete zam yaptık, aralık gelecek o zaman da yapacağız. Emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız" dedi.