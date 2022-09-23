Türkiye Gazetesi

Kritik verilerin açıklandığı bir hafta geride kaldı. Önce Fed ardından TCMB faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini, 1 puan indirerek yüzde 12'ye çekti. Karar sonrası dolar, ilk tepki olarak 18,42 ile tarihi zirveyi gördü. Kur daha sonra kademeli olarak geriledi günü 18,33 seviyesinde kapattı.

DOLAR ZİRVEYİ GÖRDÜ

Güne 18,3364 ile başlayan dolar, saat 16:43 itibarıyla %0,56 artışla 18,42 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,30, en yüksek 18,40 seviyelerini gören dolar, günü 18,33 seviyesinde kapattı. Dolar, 01.09.2022 tarihinde 17,9863 ile son bir ayın en düşük, 23.09.2022 tarihinde ise 18,4214 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

FAİZ KARARI SONRASI EURO’DA SON DURUM

Euro güne 18,04 ile başladı, saat 16:46 itibarıyla %0,47 azalışla 17,95 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,01, en yüksek 18,2608 seviyelerini gören Euro, günü 18,04 seviyesinde kapattı. Euro, 23.09.2022 tarihinde 17,92 ile son bir ayın en düşük, 12.09.2022 tarihinde ise 18,60 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ARDINDAN İLK KEZ 112 SEVİYESİNDE

Merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile resesyon endişeleri derinleşirken, bu durum küresel çapta dolar talebinin güçlenmesine neden oluyor. Bu gelişmelerle 112,071 ile Mayıs 2002'den beri gördüğü en yüksek seviyesine çıkan dolar endeksi, 112 seviyesinde seyrediyor. Dolar endeksi haftalık bazda ise yüzde 2'nin üzerinde yükseliş kaydetti.

STERLİN KARŞISINDA 37 YILIN ZİRVESİNDE

Artan küresel dolar talebi ile euro/dolar paritesi de 0,9751 ile 20 yılın, sterlin/dolar paritesi de 1,1150 ile 37 yılın en düşük seviyesinden işlem görüyor. Dolar/Japon yeni paritesi ise dün Japon hükümeti ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) döviz piyasasına müdahalesi sonrası 140 seviyesine kadar gerilese de bu seviyelerde tutunamadı ve tekrar yükselişe geçti. Parite bugün dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 142,8 seviyesinde dengelendi.

Meyve suyu endüstrisi 1 milyar dolar ihracat hedefliyor Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) tarafından düzenlenen Juiceful Istanbul Summit etkinliklerinin 11'incisi İstanbul'da gerçekleşti. Etkinlikte açıklamalarda bulunan MEYED Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, "Meyve suyu endüstrisi, doğru tarım politikaları ve sanayi dinamikleri sağlandığı takdirde 1 milyar dolar ihracat hedefine yakın gelecekte ulaşacağına inanıyoruz" dedi.

Haftanın son gününde dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları (23 Eylül 200 dolar ve Euro) Piyasalar için hareketli bir haftanın son gününde dolar ve Euro dalgalı seyrini koruyor. Dün piyasalar için kritik veri olan Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. İlk tepki olarak dolar 18.42’yi gördü. Peki dolar güne nasıl başladı? Dolar haftanın son günü kaç lira oldu? İşte döviz kurlarında son durum

Faiz artışı sonrası Dolar/TL ne kadar oldu? 22 Eylül dolar rekor üstüne rekor kırdı! Dolar ne kadar kaç lira? TCMB faiz kararı sonrası Dolar/TL ne kadar? 22 Eylül’de açıklanan Merkez Bankası faiz kararıyla birlikte gözler döviz kurlarına çevriliyor. Karar açıklandı ve dolar tarihi zirvesini yeniledi. Bu yükselişte FED’in faiz politikalarına yönelik net mesajların da etkisi olduğu tahmin ediliyor. Merkez Bankası faiz kararına göre, politika faizi yüzde 12'ye indirildi. Bu gelişmenin ardından Dolar/TL ne kadar sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte; 22 Eylül dolar ne kadar kaç lira?