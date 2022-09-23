Türkiye Gazetesi

Brent petrol dün günü 90,46 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 16.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,31 düşüşle 86,56 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,22 dolardan alıcı buldu. Brent petrolün varil fiyatı en son 25 Ocak'ta 86 dolar seviyelerinden işlem görmüştü.

EKONOMİK RESESYON ENDİŞELERİ VARİL FİYATINI YÜKSELTTİ

Fiyatlardaki düşüşte, merkez bankalarının hızlanan faiz artırımı kararlarının ardından ortaya çıkan ekonomik resesyon endişeleri ve değeri artan dolar etkili oldu.

Küresel çapta enflasyonist baskıların artacağı beklentileriyle merkez bankalarının agresif faiz artırımları devam ederken, Fed'in ardından dün İngiltere, Norveç, İsviçre, Tayvan, Güney Afrika, Filipinler ve Endonezya merkez bankaları da politika faizinde artırıma gitti.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış, petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirirken, talebin daha da düşebileceği algısını da besliyor.

Dolar endeksi son 20 yılın zirvesinde: İlk kez 112'yi aştı Piyasalar için hareketli bir haftanın son gününde dolar ve Euro güne yatay seyirde başladı. Dün piyasalar için kritik veri olan Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. İlk tepki olarak dolar 18.42’yi gördü. Dolar haftanın son iş gününde rekor seviyeye ulaştı. Dolar endeksi 20 yıl sonra ilk kez 112'yi aştı

Bakan Fatih Dönmez’den enerji açıklaması ‘Yüzde 60’ı yerli kaynaklardan sağlanıyor, hedef yıllık 1 milyar dolarlık bir tasarruf’ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, kojenerasyon sistemlerinin doğal gaz tarafında kullanılmasıyla yıllık 1 milyar dolarlık bir tasarruf potansiyeli olduğunu belirterek, "Bunun için de toplamda 3,5 milyar dolarlık bir yatırım öngörüyoruz" dedi. Dönmez, "Elektrik üretimimizin de yaklaşık yüzde 60'ını yerli kaynaklardan sağlandığını belirtti.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile ticari ilişkilerimiz 28 milyar dolara yaklaştı Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ticaret hacmi hedefinin 100 milyar dolar olduğunu söyledi ve ABD'li iş insanlarını Türkiye'ye yatırıma çağırdı.