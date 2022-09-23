Türkiye Gazetesi

Devlet destekli ödemelerden faydalanmak için belirli şartlar bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alabileceğiniz ödemeler tüm sigorta türlerini kapsıyor. Alınan maaş miktarı bazı özel şartlarda 3 maaşa kadar çıkabiliyor. Çift maaş hakkı sadece emeklilere değil, dul ve yetim kalanlara da sağlanan bir hak oluyor.

MAAŞ BELLİ ORANDA YATIYOR

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı fark etmeksizin vefat eden eşe sahip olunduğunda dul aylığı alınabiliyor. Bu hak kadınlar için sağlanıyor. Kadın herhangi bir kurumdan emekli olabilir, vefat eden eş de farklı bir kurumdan emekli olabilir. Bu şartlarda dul kalan eş maaşın belirli bir miktarını alabiliyor.

Vefat eden eş SSK veya Bağkurlu ise maaşın yüzde 50’si, Emekli Sandığı’na tabi ise maaşın yüzde 75’i hesaba yatıyor. Böylelikle hem emekli maaşı hem de dul aylığı ile çifte maaş alınabiliyor.

GELİR 3’E ÇIKABİLİYOR

Bazı durumlarda emekli olan kadının üç maaş alması mümkün olabiliyor. Kendi çalışma hayatından dolayı emekli olmuş kadın maaş almaya devam ediyor. Vefat eden eşten dolayı dul aylığı alabilen kadın, emekli olmuş babasının vefatından sonra da yetim aylığı almaya hak kazanabiliyor. Böylelikle toplam 3 maaş düzenli olarak hesaplara yatıyor.

BELİRLEYİCİ TARİH 1 EKİM 2008

Bu düzenlemeden faydalanabilmek için en önemli kriterlerden birisi ise ölüm tarihi oluyor. Eş veya babanın ölümünde taraftarlardan birisi 1 Ekim 2008’den önce, diğeri bu tarihten sonra hayatını kaybetmişse çift maaş almak mümkün olabiliyor.

Ölümlerin ikisi de 1 Ekim 2008 öncesiyse çift maaş alınabiliyor. Bu durumda memurlara bir istisna yapılmış. Memur kızı veya memur eşleri çift maaş almaya devam edebiliyor.

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR?

Temmuz ayı ara zam dönemindeağ-Kur'dan dul ve yetim aylığı alanlara da yüzde 42,35 oranında zam yapılmıştı. En düşük emekli aylığı olan 3.500 lira üzerinden hesaplandığında yetim ve dul maaşı ortaya çıktı. Yüzde 50 oranında dul aylığı veya yetim aylığı alan bir kişi 1.750 TL alabiliyor. Yüzde 75 oranında hissesi olan bir kişinin aylık kazancı 2.625 TL oluyor. Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 875 TL ödeme almaya hak kazanıyor. Dul ve yetim maaşı her yıl emekli maaş zamlarına göre yeniden hesaplanıyor.