Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den besicileri sevindirecek bir haber eldi. Bakan Kirişçi, dana karkas alım fiyatını artıracaklarını söyledi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kirişçi “Dana karkas alım fiyatını kilogram başına 2 TL artırıyoruz. Besicilerimiz prim ve desteklerle birlikte dana karkasın kilogramını 96 TL’den satabilecekler. Et ve Süt Kurumumuz, maliyetlere göre piyasada fiyat oluşmasına katkı sağlayacak. Ayrıca kuzu karkas alım fiyatını da 2 TL artırıyoruz. Böylece, kuzu karkasın kilogram alım fiyatı 90 TL’den 92 TL’ye çıkacak. Üreticilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Yüzde 25 indirim yapılmıştı: Et ve Süt Kurumu’ndan karkas et fiyatlarına yeni müdahale Et ve Süt Kurumu, geçtiğimiz hafta kuzu eti fiyatları yüzde 25 indirim yapmıştı. Kurum bugünden itibaren küçükbaş hayvancılıkta karkas et alım fiyatlarını artırdı.

780 kilo karkas eti çıkan 'Ağa' sahibini zengin etti Elbistan'da 13 aydır gözü gibi bakıp büyüttüğü yerli simental ırkı dana, 780 kilogram gelen karkas ağırlığı ile sahibi Bayram Bahçıvan'a yaklaşık 22 bin lira kazandırdı.

Tarım Bakanı Kirişçi duyurdu! Et ve Süt Kurumu'nda yeni dönem Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Et ve Süt Kurumu tarafından hayata geçirilecek sözleşmeli besi üretim faaliyetlerine ilişkin konuştu. Kirişçi "Et ve Süt Kurumu sözleşmeli besi üretimi faaliyetlerinde bulunacak. Üreticilerimizle sözleşme imzalayacak" dedi.