Türkiye Gazetesi

Fed Başkanı Powell, "Salgın Sonrası Ekonomiye Geçiş" temasıyla düzenlenen "Fed Dinliyor" etkinliğine katıldı. Toplantının açılışında kısa bir konuşma yapan Powell, Olağan dışı bir dizi ekonomik aksaklıkla uğraşmaya devam ettiklerini söyleyerek, kararlılık vurgusu yaptı.

"ABD EKONOMİSİ YENİ NORMALİ ŞEKLLENDİREN ZORLUK VE FIRSATŞARA ODAKLANMASINA YARDIM EDİYOR"

Powell, ekonominin benzersiz bir şekilde zorlu bir dönemden geçtiğini ve politika yapıcılar olarak araçlarını kullanmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Konuşmasında para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmayan Powell, "Olağan dışı bir dizi ekonomik aksaklıkla uğraşmaya devam ediyoruz." dedi.

Powell, iş dünyası temsilcilerinin katıldığı "Fed Dinliyor" gibi etkinliklerde paylaşılan görüşlerin Amerikan ekonomisinin "yeni normali"ni şekillendiren zorluklara ve fırsatlara odaklanılmasına yardımcı olduğunu belirtti.

FED POLİTİKA FAİZİNİ 75 BAZ PUAN ARTIRMIŞTI

Tüm dünyanın merakla beklediği Amerikan merkez bankasının (Fed) faiz kararı açıklandı.

Fed politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti. Ülkede yüksek enflasyon nedeniyle politika faizleri art arda beşinci kez artırılmış oldu.

Analistler kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getiriyor.

FED Başkanı: Enflasyon düşene kadar mücadeleye devam edeceğiz ABD Merkez Bankası politika faizini 75 baz puanlık artışla yüzde 3,25'e yükseltirken, FED Başkanı Jerome Powell, enflasyon yüzde 2'lere düşene kadar mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

FED faiz kararını açıkladı: Politika faizi 75 baz puanlık artışla yüzde 3,25'e yükseldi Sondakika... ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti. Banka faizi art arda 5. kez artırmış oldu.

Ağır yaralı borsada gözler Fed’de Bu hafta ABD, İngiltere, Çin, Türkiye ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu 25 ülkenin merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacak.