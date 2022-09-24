Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Firmaların kullandığı ticari kredilerde, bankaların aldığı komisyon ücretlerine sınırlama getirildi. Merkez Bankası’nın Resmî Gazete’de yayınlanan yeni tebliğine göre, kredi tahsis ücretleri dış ticaret kapsamında yer alan tüm gayrinakdî krediler ve ticari kredi kartları da dâhil olmak üzere kredi riski oluşturabilecek tüm kredi limitlerine karşılık alınacak. Kredi kullandırım ücretleri, rotatif krediler hariç olmak üzere kullandırılan kredinin yüzde 1,10’unu geçemeyecek. Bankaların kredi tahsis ücretleri ilk limit tahsisinde, tahsis edilen kredi limitinin yüzde 0,25’ini, limit yenilemelerinde yenilenen limitin yüzde 0,125’ini aşamayacak. Limitin artırıldığı durumlarda ilave limitin üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti alınabilecek. Limit tahsis veya yenileme talebi ticari müşteriden gelmediği müddetçe kredi tahsis ücreti alınamayacak. Azami kredi tahsis ücreti yıllık olacak ve tahsis edilen limit süresinin ay sayısı dikkate alınarak oransal uygulanacak.

SİGORTASIZ KREDİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Resmî Gazete’de yayınlanan diğer bir düzenlemeye göre ise tüketici ve konut kredilerinde sigorta şartı kalkıyor. Sözleşmeler sigortalı ve sigortasız olarak alternatifli hazırlanacak. Tüketicileri daha etkin korumaya yönelik olarak hazırlanan uygulama 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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