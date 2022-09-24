Türkiye Gazetesi

7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkileyecek asgari ücret zammı için tablo netleşmeye başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in, asgari ücreti yeniden değerlendireceklerini açıklamasının ardından gözler asgari ücret zam görüşmelerine çevrildi. Sadece asgari ücrete zam değil EYT, vergi dilimleri ve sözleşmeli çalışanlar için de bir düzenleme kapıda.

Asgari ücrete yıllar sonra ara zam kararı gelmişti. Yıl ortasında zam alan asgari ücretli çalışanlar rahat bir nefes almıştı. Alınan karar uyarınca; işçinin günlük asgari ücreti 1 Temmuz 2022-31 Aralık 2022 arasında 215 lira 70 kuruş olarak belirlenmişti. Öte yandan yeni asgari ücret, yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira olmuştu.

ARALIK AYINDA BELLİ OLACAK

Milyonlarca çalışanın maaşlarını etkileyecek olan yeni asgari ücret de Aralık ayı itibariyle belirlenecek.

Komisyon alım gücünü ve enflasyon rakamları ile geçim endeksini dikkate alarak karar verecek.

ÇALIŞANLAR ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "“Biz Bakanlık olarak üzerimize düşen her şeyi yaptık. 2 bin 825 liraydı asgari ücret, tarihinin en yüksek artışıyla, arkasından temmuzda artış yaptık. Şimdi aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz yurttaşlarımızı, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız”

YÜZDE 40 ZAM ÖNE ÇIKIYOR

Yeni yılın asgari ücretinin de yine enflasyon üzerinde güçlü bir artışla belirlenmesi bekleniyor. Orta Vadeli Program hedefi göz önüne alındığında asgari ücrette en az 7.500 TL öne çıkıyor.

Vergi uzmanlarına göre; asgari ücret artışının yüzde 40 seviyesinde yapılması söz konusu olabilir. Bu da 5 bin 500 lira olan asgari ücret seviyesinin 7 bin 500 ile 7 bin 750 lira civarına yükselmesi anlamına geliyor. Bu ücretin enflasyona göre yükselmesi de söz konusu olabilir.

EYT’LİNİN PROBLEMİ ÇÖZÜLECEK

Hak-İş'i ziyaretinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT çalışmasında çözüm aşamasına geldiklerini söyledi.

Bilgin, "O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısı ile ya da başka bir şekilde Türk kamuoyuyla paylaşacağız. Acil olan sorunların ertelenmemesi gerekir" diye konuştu.

Bilgin, kamudaki 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmanın tamamlandığını duyurdu.

VERGİ DİLİMİ PROBLEMİ ORTADAN KALKACAK

Bakan Bilgin, çalışanların vergi dilimi sorununa ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Bilgin, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla görüşmelerimz var. Vergideki bu oynaklığın düzeltilmesi gerekir. Bu konuda olumlu bir yaklaşım içinde olunduğunu belirtmek isterim" dedi.

Bilgin, geçici işçilerle ilgili sorunun da çözüleceğini sözlerine ekledi.

Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Enflasyonun tahribatından kurtaracağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ve EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim. Temmuzda asgari ücrete zam yaptık, aralık gelecek o zaman da yapacağız. Emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız" dedi.

Emekli, memur, asgari ücretli maaşları yeniden hesaplandı! SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi, asgari ücretlide 7.500 TL detayı: İlave puanla maaşlar katlanacak! Çalışanların ve emeklilerin maaş hesapları her yıl yeniden yapılıyor. Memur ve memur emeklileri yılda iki kez zam alırken, emekliler ve asgari ücretlilerin maaşı bu yıl iki kez artmıştı. Yapılan ara zamla asgari ücretliler enflasyona karşı korunurken, emekli maaşlarında da taban artışı yapıldı. Böylelikle emekliler rahat bir nefes aldı. Yıl sonuna doğru ilerlerken 6 aylık enflasyon rakamı ve yıllık enflasyon dikkate alınarak zam hesabı ortaya çıkacak. Orta Vadeli Programdaki yıl sonu beklentisi olan yüzde 65 oranına göre 6 aylık artış hesaplanıyor. Böylelikle yeni yılda emekli, memur ve asgari ücretli maaşları yeniden hesaplanıyor.