Türkiye Gazetesi

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan İstanbul şüphesiz ki hem tarihiyle hem güzelliğiyle dikkat çeken turistik şehirler arasında yer alıyor. Kültürü, tarihi ve turizmin merkezi olan İstanbul, yabancı turistlerin gelmek için can attığı, masmavi boğazıyla bakanlara görsel şölen yaşatan bir şehir olarak akıllara kazınmış durumda.

Turistlerin eksik olmadığı İstanbul'a 2022'nin Ağustos ayında gelen turist sayısı belli oldu. Konuya ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

1 MİLYON 665 BİN TURİST GELDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’a Ağustos ayında 1 milyon 665 bin 983, bu yılın ilk 8 ayında ise 10 milyon 180 bin 789 yabancı turistin geldiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

İLK 5 ÜLKE

Yapılan paylaşımda, "İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre şehrimize; Ağustos ayında 1 milyon 665 bin 983 yabancı turist geldi. Bu yılın ilk 8 ayında şehrimize gelen yabancı turist: 10 milyon 180 bin 789. İlk 5 ülke: Rusya, Almanya, İran, Suudi Arabistan, ABD." ifadelerine yer verildi.

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