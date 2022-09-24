Türkiye Gazetesi

Yükselen enflasyon nedeniyle maaşlarda yüksek oranda artış yapılırken, sigorta sisteminde yapılacak düzenlemelerle iyileştirme planlanıyor. Milyonlarca kişinin beklediği düzenlemeler için çalışmalar hızlandı. 5 milyondan fazla emeklinin beklediği intibak düzenlemesi de maaşlarda büyük bir artış sağlayacak. Böylelikle emekli maaşında yaklaşık yüzde 70 artış yapılması planlanıyor.

İntibak düzenlemesini 2000 yılından sonra emekli olanlar bekliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda henüz emekli olamamış kişilere emeklilik yolu açılacak. Bu çalışmaların ardından 5 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren intibak düzenlemesinin de Meclis’e geleceği düşünülüyor.

2000 SONRASINI KAPSIYOR

İntibak Yasası’ndan şu anda 2000 yılından önce emekli olanlar faydalanıyor. 2000’den sonra emekli olan kişiler ise daha düşük maaş alıyor. Sigorta sisteminde yapılan değişiklikler nedeniyle böyle bir fark oluştu.

SSK veya Bağ-Kur’dan emekli olunduğunda, sigorta başlangıç tarihi ve emekliliğe hak kazanılan tarih büyük önem taşıyor. Bu tarihlere göre kazanç da değişiyor. 2000 yılından önce emekli olan bir kişi, eşit prim sayısına rağmen 2000 yılından sonra emekli olmuş kişilere göre daha fazla maaş alıyor. İntibak düzenlemesiyle aradaki bu farkın giderilmesi amaçlanıyor.

MAAŞLAR YENİDEN HESAPLANIYOR

Örneğin; ortalama 5 bin prim günü bulunan ve 1999 öncesi emekli olan bir kişi tahmini 6 bin TL maaş alıyor. Aynı prim gününe sahip bir kişi, 2000 senesinden sonra emekli olduğu için ortalama 3.500 TL maaş alabiliyor. 2008 sonrasında emekli olan kişilerin de maaşı bu düşüşten etkileniyor.

İntibakın hayata geçmesi halinde, emekli maaşlarında yüzde 70’e yakın bir artış yapılacağı tahmin ediliyor. 3.500 TL maaş alan 2000 sonrası emeklisinin maaşı yaklaşık 6 bin TL’ye çıkacak. Ödenen primler yükseldikçe alınacak emekli maaşı da artacak.

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, 5 milyonu aşkın kişiyi ilgilendiren konuda müjde beklediklerini dile getirdi. Ergün; 2000 yılı öncesi emeklileri için yapılan intibak düzenlemesinin, 2000 yılı sonrası emekli olanlar için yapılmasının zamanı gelmiştir.” ifadelerini kullandı. Eski ve yeni emekliler arasındaki gelir farkının giderilmesi ve aradaki makasın düzeltilmesi böylelikle mümkün olabilecek.

MAAŞ FARKI NEDEN VAR?

Karma bir sisteme göre hesaplanan emekli maaşında sigortalının kanunda öngörülen başlangıç noktası önem taşıyor. Katkı payı gelir tutarı ve ödeme gün sayısı aynı olsa bile, kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle sigorta başlangıç tarihi üzerinden hesaplama yapılıyor. Çıkan intibak yasaları ile bu durum dengeleniyor.