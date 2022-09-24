Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarındaki sert düşüş sonrası vatandaşlar kuyumculara akın etti. Hem yatırım yapmak isteyenler hem de düşen fiyatlardan yararlanmak isteyenler alım yaparken, altın piyasası bu düşüşle birlikte adeta hareketlendi. Kuyumcu esnafı ise düşüşün önümüzdeki haftalarda sona ereceği ve fiyatların yükselişe geçeceği sinyalini vererek, "Her düşüş bir fırsattır" dedi.

İKİ ÜRÜNE RAĞBET VAR

Kuyumcuların yolunu tutan vatandaşlar, ileriye dönük yatırımlarında 'işçiliksiz ziynet' ve 'gram bazında külçe altın' satın almayı tercih etti. Son 3 aylık dönemde döviz bazında yatırım yapan vatandaşlar ise kuyumcuların fırsat tavsiyesi ile dövizlerini altın tezgahlarında değerlendirdi.

Hafta başından bugüne kadar yoğun mesai yapan kuyumcular, çeyrek altın ve işçilikli ziynetin yanı sıra gram bazında külçe altın sattıklarını belirterek yoğunluğu anlattı. Kuyumcu vitrinlerinde işçiliği olmayan ziynetlere göz gezdiren yatırımcılar, kuyumcuları dikkate alarak uzun vadede yatırımlarını yaptı.

"HER DÜŞÜŞ ALIM İÇİN BİR FIRSATTIR"

Bin liranın altında seyreden gram altın fiyatları yüzleri güldürürken, Aksaray'da kuyumcu olan Mustafa Aslan, "Her düşüş alım için bir fırsattır" diyerek yatırım tavsiyesinde bulundu.

Kuyumcu Aslan, "Altın geçen haftaya göre biraz geriledi. Ama tecrübelerime dayanarak şunu söyleyebilirim her düşüş alım için bir fırsattır. Bunu da altın yatırımcıları özellikle değerlendiriyor. Büyük bir talep var, özellikle 24 ayar ve ziynet altınlara. Zannediyorum ki önümüzdeki haftalarda altın bu düşüşünden sonra bir yükseliş gösterecek" dedi.

"Özellikle bu jeopolitik olayların neticesinde altının önünün açık olduğunu ve yükseleceğini tahmin ediyorum" diyen Aslan, "Tam olarak oran veremeyiz uzun vadede altının yükseleceğini tahmin ediyoruz. Yatırımcılara da tavsiyemiz daha çok işçiliği olmayan ziynet ve 24 ayar külçe altın almalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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