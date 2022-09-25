Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş | ANKARA

GAZBİR verilere göre, üretilen doğalgaz miktarı, haziran ayında 30 milyon metreküp oldu. Üretilen gazın yüzde 96’sından fazlası, daha önceki dönemlerde olduğu gibi Tekirdağ, İstanbul ve Kırklareli’ndeki sahalardan çıkarıldı. Üretim devam ederken, yerli gazın ihracatında ise önemli bir artış yakalandı.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında Bulgaristan, Makedonya ve Yunanistan’a toplam 55 milyon metreküp doğalgaz ihraç eden Türkiye, bu yılın aynı dönemde sadece Yunanistan ve Bulgaristan’a 221 milyon metreküp ihracat gerçekleştirdi. Böylece, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ihraç edilen doğalgaz yüzde 302 oranında artmış oldu.

Haziran ayında doğalgaz tüketimi ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 (820 milyon metreküp) azalarak 3,05 milyar metreküp oldu. Bu oran içerisinde, konutlarda tüketilen gaz geçen yıla kıyasla yüzde 4 artarken, sanayide yüzde 5, santrallerde yüzde 42 azaldı.

Uzmanı tarih vererek açıkladı! Avrupa için en kötü doğalgaz senaryosu: Tamamen tükenebilir Enerji Uzmanı Mehmet Doğan, Avrupa’da doğalgaz fiyatlarının son 2 yılda 15 kat arttığına dikkat çekerek, soğuk kış senaryosu altında Ocak ayında kıtada doğalgazın tamamen tükenebileceğine dikkat çekti. Doğan, Türkiye'nin doğalgaz tedarik etmede bir sıkıntı yaşamadığını ancak önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Karadeniz gazında kritik viraj! Nefesler tutuldu, Bakan Dönmez tarih verdi Karadeniz gazı için geri sayıma geçildi, çalışmalarda sona yaklaşıldı. Sakarya gazını Filyos'a taşıyacak boru hattının 140 kilometresi tamamlandı, geriye 20-25 kilometrelik kısım kaldı. Net tarih veren Bakan Dönmez, "İnsanımıza, vatandaşımıza Cumhuriyet'imizin 100. yılının ilk çeyreğinde mart ayı içerisinde ilk gaz akışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.