Türkiye Gazetesi

EYT son durum ne, EYT son dakika haberleri... Milyonları ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu için sona yaklaşıldı. Uzun zamandır düzenleme için bekleyenlerin gözü kulağı gelecek haberde. EYT'de prim gün sayısı, EYT kimleri kapsayacak gibi konular hakkında merak edilenleri internetten araştıranlar, aynı zamanda EYT formüllerini de merak ediyorlar. Peki kesinleşen formül var mı? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, EYT düzenlemesi ile ilgili merak edilenleri açıkladı.

EYT İLE KİMLER EMEKLİ OLACAK?

Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"4A SSK'lı çalışanların erkeklerde süre olarak 25 yıl ve 5.000 ile 5.975 gün, kadınlarda 20 yıl ve 5.000 ile 5.975 gün arasında prim günleri mevcutsa bunların emekli olmasını ben muhtemel olarak görüyorum.

Bağ-kur ve emekli sandığı çalışanlar içinse 2008 öncesi ve 2008 sonrası olarak ayrılıyor. Erkeklerde 9000 bin 25 yıl, kadınlarda 7200 gün 20 yıl olacak."

STAJ EMEKLİLİĞE DAHİL EDİLECEK Mİ?

'Staj sigortası EYT düzenlemesinde yer alacak mı?' sorusu da EYT'lilerin en fazla merak ettiği konular arasında yer alıyor. Staj sigorta primlerinin emeklilik hesaplamasına dahil edilmesi için de çalışma başlatıldığı öğrenildi. Konu hem işçilerin hem sendikaların yakın takibine girerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, stajda sağlık sigortası ile ilgili şunları söyledi:

"Stajda sağlık sigortası yapılıyor ama emeklilik sigortası yapılmıyor. Konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. EYT kapsamında da bunu değerlendirmek gerekir çünkü. EYT çalışmamız tamamlandığı zaman bu soru da aydınlanmış olur. Bu sorunun yanıtı da orada vermiş olacağız."

EYT ARALIK AYINDA 'TAMAM'

Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesine denk gelen ancak prim eksiği olan birçok kişi staj sigortası ile ilgili çalışmanın sonucunu bekliyor. Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemenin Aralık ayında tamamlanması bekleniyor.

EYT'liler bu habere dikkat! Hizmet dökümünüzde bu harfler varsa emekliliğiniz tehlikeye girebilir... EYT'de son durum: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT'liler son dakika haberlerini sık sık takip ederken, son açıklama Bakan Bilgin'den geldi. Bilgin, aralık ayını işaret ederek "Düzenleme en geç Aralık ayında Meclis'e intikal ettirilecek" ifadesini kullandı. Öte yandan yazarımız İsa Karakaş ise farklı bir noktaya dikkat çekti. 'Sahte iş yeri' konusuna değinen ve kritik bir uyarıda bulunan Karakaş, "bu harfler varsa emekliliğiniz tehlikeye girebilir" diyerek EYT'lilere hizmet dökümüne bakmalarını önerdi. Peki sahte iş yeri, diğer adıyla tabela iş yeri nedir? İşte merak edilenler...

Maaşlar sil baştan hesaplanacak! EYT'de 5975 gün detayı! 6 başlık dikkat çekiyor EYT’de öne çıkan modelde ise 6 başlık dikkat çekiyor. Teknik çalışmalarda prim daha fazla önem kazanıyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ancak belli bir prim seviyesine gelmiş sigortalılar değerlendirmeye alınıyor.