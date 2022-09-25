Türkiye Gazetesi

Brent petrol ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz kararı, Rusya-Ukrayna savaşı ve dünyadaki ekonomik gidişat, petrol fiyatlarının yükselmesinde veya düşmesinde oldukça etkili. Son günlerde ise brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Bu düşüş akaryakıt fiyatları düşecek mi, benzin ve motorin indirim gelecek mi gibi konuların araştırılmasına neden oluyor. İşte 25 Eylül benzin ve motorin akaryakıt fiyatlarına dair son dakika gelişmeleri...

BRENT PETROLDE FİYATLARI ARTIRAN GELİŞMELER

Ukrayna-Rusya savaşı, FED'in faiz kararları ve Çin-Tayvan gerilimi gibi konular, brent petrol fiyatlarının zirve yapmasına neden oldu. Ocak ayında 85 dolar civarında seyreden brent petrol fiyatı, o günden bu yana ilk kez aynı seviyelere indi. 9 ay sonra yaşanan düşüş, araç sahiplerinin gözlerini akaryakıt fiyatlarına çevirmesine neden oldu.

SON 3 AYDA YÜZDE 30'DAN FAZLA DEĞER KAYBI

FED'in faiz artırımı sonrası dünya genelinde dolara olan talep arttı. Altın, petrol ve değerli emtialarda ise gerilemeler gözlemlendi. Özellikle altında yaşanan gerileme gram altın fiyatlarına yansıdı. Ham petrol fiyatları ise son 9 ayın kritik seviyesinin altını test ederken, brent petrolün varil fiyatı son 3 ay içerisinde yüzde 30 geriledi. Böylelikle güncel brent petrol fiyatı uzun bir süre sonra 84 dolar seviyelerini gördü.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Milyonlarca araç sahibi, petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmayı takip etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde mazota 1,76 TL'lik indirim gelmişti. Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak yeni bir haber akışı olmadığı takdirde, yaşanan bu düşüşün sürmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.

25 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin ve motorin fiyatları...

Benzin fiyatları;

İstanbul'da 19,24 TL

Ankara'da 19,36 TL

İzmir'de 19,34 TL

Motorin fiyatları;

İstanbul'da 23,14 TL

Ankara'da 23,23 TL

İzmir'de 23,25 TL

Brent petrol dibi gördü! Benzin ve motorine indirim yolda ( 24 Eylül 2022 akaryakıt fiyatları) Fed'in faiz kararını açıklamasının ardından brent petrolün yaşadığı sert düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; benzin ve motorine indirim gelecek. İşte güncel akaryakıt fiyatları...