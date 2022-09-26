Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları CANLI! 26 Eylül altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde sorgulanıyor. Yatırımcılar altındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta gram altın 1.000 lira seviyesinin altına inmişti. İşte; 26 Eylül canlı altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI 26 EYLÜL

Gram altın alış: 970,19 TL

Gram altın satış: 970,44 TL

Çeyrek altın alış: 1.614,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.643,00 TL

Yarım altın alış: 3.219,00 TL

Yarım altın satış: 3.292,00 TL

Cumhuriyet altını alış: 6.439,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.548,00 TL

22 ayar bilezik alış: 904,88 TL

22 ayar bilezik satış: 915,75 TL

EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Artan resesyon kaygıları ve dolardaki yükselişin etkisiyle emtia fiyatlarında da geri çekilme devam etti. Altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 1,9 değer kaybetmesinin ardından bugün 1.627 dolarla Nisan 2020'den bu yana düşük seviyeye geriledi. Geçen hafta yüzde 5,4 değer kaybederek 85,7 dolarla 8 ayın en düşük seviyesinden kapanan Brent petrolün varil fiyatı, bugün de 84,5 dolara indi.

Makroekonomik veri tarafında cuma günü ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 51,8'e çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti. Ülkede hizmet sektörü PMI da 49,2'ye yükselmesine karşın eşik değerin altında kalarak sektörde daralmanın devam ettiğini gösterdi.