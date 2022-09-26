Türkiye Gazetesi

Duyanlar bankalara koştu! Emekliye promosyonda ödenen miktar 10 bin TL’ye yükseldi. Emeklileri 3 yıl boyunca müşterisi olarak tutmak isteyen bankalar kesenin ağzını açtı. Emeklilere geri ödemesiz banka promosyonu için son saatlere girildi. Milyonlarca emekli bu promosyondan faydalanabiliyor ve tek seferlik 10 bin liraya kadar ödeme alabiliyor. İşte; banka emekli promosyonu için en son çıkan kampanyalar...

ZİRAAT BANKASI

1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL promosyon veriliyor. Promosyon miktarı aylık maaşa göre değişiklik gösteriyor.

İŞ BANKASI

SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR), aylıklarına göre 5 bin TL’ye kadar promosyon alıyor. 1 bin 499 TL için 3 bin 500 TL, bin 500 - 2 bin 499 TL arası aylıklar için 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri için 5 bin 000 TL para alabiliyor.

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca bu bankadan alma sözü veren müşterilere promosyon sağlanıyor. 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL promosyon veriliyor.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi üç yıllığına maaşını taşıyan emeklilere 7 bin 500 TL promosyona ilave olarak 2 bin 500 TL ödeyecek. Emekli başına 250 TL ilave promosyon verileceğini ilan eden Yapı Kredi, 10 emekli tanıdığının banka şubelerinde hesap açmasını sağlayan bir emekliye 2 bin 500 TL verecek. Böylelikle promosyon tavanı 10 bin TL’ye çıkmış oldu.

VAKIFBANK

1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL ödeme sağlanıyor.

GARANTİ BBVA

Tek seferlik bin 500 TL’ye aylık alanlar 4 bin 850 TL, bin 500-2 bin 500 TL arasına 6 bin TL, 2 bin TL ve üstüne 7 bin 250 TL nakit para alabiliyor. Ayrıca emeklilere uygun faizli kredi imkanı sağlanıyor.

AKBANK

bin 499 liraya kadar 4 bin 650 TL, bin 500 TL 2 bin 499TL arası için 5 bin 800 TL, 2.500 TL ve üzeri için 7 bin lira promosyon hemen hesaplara yatıyor. Ayrıca kredi kart harcamaların da chip para ödemesi yapılıyor.

ING

Bankanın sunduğu kampanyaya göre; aylık tutarı 1500 TL’ye kadar olanlar 4.650 TL, bin 500 TL 2 bin 500 TL arasındakiler 5 bin 800 TL, 2 bin 500 TL’nin üzeri aylık alanlar 7 bin TL promosyon alabiliyor. Bu parayı almak için 3 yıllık taahhüdü bozmamak gerekiyor.

QNB FİNANSBANK

Aylık 1499 TL altında maaş alanlara 4 bin 650 TL, bin 500 TL - 2 bin 499 TL arasında maaş alanlara 5 bin 800 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlara 7 bin TL promosyon veriliyor. Başvurular cep telefonundan dahi yapılabiliyor.

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