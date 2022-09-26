Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başları;

Küresel gıda fiyatları Başkan Erdoğan'ın aracılığı ile beraber geriledi. Litaratüre girsin diye söylüyorum. Küresel gıdada Erdoğan etkisi değerlendirilecek.

Türkiye, OECD ülkeleri arasında salgın öncesi duruma göre istihdamını en çok artıran ülkeler arasındadır. Salgın döneminde istihdamını en fazla artıran ülke Türkiye oldu.

Ülkemizin son 8 çeyrekte aralıksız büyümesi bir başarıdır.

Yıl sonunda 40 milyar dolarlık turizm geliri hedefliyoruz.

ENERJİ DESTEĞİYLE ÇALIŞANLAR NEFES ALACAK

Dün sayın Cumhurbaşkanımız ücretli çalışanlara müjdeyi açıkladı. Çalışanlara ödenen çalışma bedeli vergi istisnasını yıl sonunda yeniden değerleme oranına göre aktaracağız ve rakamı güncelleyerek çok önemli bir alanı açmış olacağız. Enerji desteği ile çalışanlar rahat nefes alacak. Çalışanlara yapılacak elektrik ve doğal gaz ödemelerinde vergi yükü bu kış boyunca kaldırılacak.

ENFLASYON MESAJI

Aldığımız tedbirler ve küresel düzeyde yaşanacak normalleşme ile birlikte enflasyonu yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren bu düşüşü daha net bir şekilde hissetmeye başlayacağız.

Hepimiz biliyoruz ki enflasyon sepeti içerisindeki en önemli kalem gıdadır. Gıda enflasyonunun halkımız üzerindeki olumsuz ektilerini azaltmak için temel gıda ürünlerinde KDV oranlarını indirdik. Üretici ve hal fiyatları ile perakende arasındaki farkın takibi ve nedenlerine yönelik analiz çalışmaları sürüyor.