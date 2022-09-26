Türkiye Gazetesi

Togg'un ortaklarından Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, TOGG'un sergilendiği dünyanın en büyük ticari araç fuarlarından IAA Transportation'da konuştu. Togg’un satış ve hizmet modelinin gelenekselin dışında olacağını belirten Özilhan fiyatının da halkın ulaşabileceği düzeyde olacağını söyledi.

Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre, projeyle ilgili her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Özilhan “Fabrika inşaatı tamamlandı, montaj hatları kuruldu, müthiş bir boyahane kuruldu. Aşağı yukarı 290 robot şu anda çalışır vaziyette. Solar enerji üzerine yatırım yapılıyor. Dolayısıyla üretim bilimi tamamlandı. Bu arada önemli miktarda araç üretildi. Norveç ve Arjantin gibi çeşitli ülkelere iklim koşullarını test için gönderildi. Kış şartlarında deneniyor, testleri geçti. Çarpışma ve dayanıklılık testlerini geçti. Gerçekten iyi bir ürün oldu” dedi.

Fabrikanın 29 Ekim’de açılacağını belirten Özilhan, “Üretim yavaş yavaş başlayacak. Ondan sonra da mart ayında ticari satışa başlayacağız” dedi.

TOGG'UN BAYİSİ OLMAYACAK

TOGG'un satış ve servis hizmetinin geleneksel yöntemlerin dışında olacağını ve bayilik sisteminin olmayacağını söyleyen Özilhan “Tam olarak açıklamayalım. Ama şunu söyleyebilirim ki, geleneksel modellerin dışında bir servis hizmeti olacak. Servis konusunda da çalışmalar var, tüketicinin bu konuda da hiç endişesi olmasın” dedi.

TOGG'un satışının ilk önce iç pazara yapılacağını söyleyen Özilhan "İlk aşamada ihracattan çok iç pazara yönelik olacak. Ama kademe kademe rekabet edebileceğimizi de tahmin edebiliyoruz” dedi. Özilhan, Togg’un satışı konusunda da hiç tereddütleri olamadığını vurgulayarak, “Türk toplumunda inanılmaz bir talep var. Ürettiğimizi satarız hiç sorun değil. Araç rekabetçi de olacak. Ürün iyi ondan hiç şüphemiz yok” dedi.

Togg’un 5 farklı model piyasaya sunacağını hatırlatan Tuncay Özilhan, şöyle devam etti: “Teknoloji, mobilite hususunda ve diğer birçok konuda start-up’larla çalışıyorlar. Birtakım şeyler geliştiriyor Togg için. Önemli bir ekosistem oluşmuş vaziyette. Çünkü Türkiye’nin bu elektrikli üründe hiçbir tecrübesi yok, yan sanayinin de yok. Yan sanayi bu konuda gelişmeye başlıyor. Farasis ile yüzde 50-50 ortak olduğumuz Siro diye bir şirket kurduk. Farasis de pilde dünyadaki en önemli şirketlerden birisi. Fabrikanın hemen yanında oraya arazi de tahsis edildi ve orada bir yatırıma da başlayacağız. Başladık da zaten ilk paketleme ünitesine. Ondan sonra kademe kademe geliştireceğiz. O da önemli bir teknoloji Türkiye için. Şu aşamada en önemli adımlardan birisinin pille ilgili olduğunu tahmin ediyorum. Şarjı gecikiyordu, sağ olsun hükümet orada yasasını çıkardı. O konuda da 2 bin şarj bulmak için bir şirket kurduk. Arkamızdan da birçok şirket teşvik aldı ve bu çok hızlı yayılacak. Türkiye bu konuda gecikmenin bir bakıma da avantajını yakaladı, son teknolojiyle kuruldu. Şu an hepimiz görüyoruz hep elektrik konuşuluyor. Bu yüzden Türkiye orada önemli bir şans yakaladı. Zaten otomotiv üretim merkezi, elektriklide de önemli bir avans kazandı."

TOGG'UN FİYATI ULAŞILABİLİR OLACAK

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, tüketicinin en çok merak ettiği konu olan Togg’un fiyatına yönelik açıklama yaptı. Togg yetkilileri, her fırsatta Togg’un rekabetçi bir fiyatla piyasaya çıkacağını vurgulasa da artan döviz kuru ve enflasyonist baskı paralelinde tüketicinin bu konuda umudunu giderek azalıyordu. Özilhan’dan Togg’un fiyatının mevcut ekonomik koşullarda nasıl rekabetçi olacağına dair önemli ipuçları geldi. Tuncay Özilhan, “İlk yola çıktığımızda bir hedef fiyat koyduk ve bütün parça siparişlerini tamamladık. O hedef fi yata ulaştık. Üstüne çıkmadık. Euro bazında bir fi yat koymuştuk. İki yıl geçti ama aynı yerde duruyoruz. Togg ulaşılabilir bir fi yatla piyasaya çıkacak. Biz yola çıkarken fi zibilitede yüzde 7 ÖTV ile yola çıktık. Sonrasında elektrikli otomobil ithalatı artınca yüzde 60’a çıkardılar ÖTV’yi. Ondan sonra yüzde 10’a düşürdüler. Fakat biz yüzde 10’un içinde kesin kalıyoruz. Yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV’de ama onu çözebiliyoruz, problem değil. Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz” diye konuştu.

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