Türkiye Gazetesi

Terra 2.0 olarak, 2022 yılında yaşanan sert çatallanmanın ardından ise, TerraClassic adı ile piyasalarda işlem görmeye devam eden ağın token’i LUNC’dir. TerraClassic token’in simgesi olan LUNC, Terra ekosisteminde çok yönlü işlevler barındırmaktadır. LUNC fiyat adresinde, LUNC coin’in güncel grafik verilerine erişmek mümkündür.

Sabit coin’ler, geleneksel finans ile kripto para piyasası arasında bir köprü görevine sahiptir. ABD doları, Euro gibi ticarette en yaygın olarak kullanılan varlıkların blokzinciri üzerinde kullanımını hedefleyen sabit coin’ler, kripto para yatırımcıları için nakitte bekleme sürecinde ya da varlık transferlerinde yaygın kullanılan varlıklardır. USDT, USDC gibi değeri 1 dolara endeksli olan varlıklar gibi, Terra ağında da USTC kullanılmaktadır. Bununla birlikte, Terra ağında yalnızca USTC değil, Euro, Won ya da Manat gibi farklı para birimlerine endeksli varlıklar da kullanılmaktadır.

LUNC NEDİR?

Terra ağının kripto para birimi olan LUNC, 2022’nin Mayıs ayına kadar LUNA simgesi ile işlem gören bir varlıktı. Bu tarihte ağda yaşanan sorunlar nedeniyle Terra blokzinciri sert çatallanmaya gitmiştir ve bunun sonucunda TerraClassic (LUNC) ortaya çıkmıştır. LUNC, Terra ağı içindeki ağ işlem ücretlerinin ödenmesinin yanı sıra, DAO yapısına katılmak ve stake modeli ile ağın işlerliğine katkıda bulunarak, sabit getiri elde etmek için kullanılmaktadır.

Terra ağının konsensüs modeli, Tendermint Delegated Proof of Stake’dir. Bu model, ağ içinde LUNC token sahibi yatırımcıların token’lerini kilitlemesi ve doğrulayıcı olarak yer aldıkları ağda stake ödülü elde etmesine dayanmaktadır. LUNC’nin önemli bir kullanım alanı da, USTC ve diğer sabit coin’lerin değerinin stabil kalmasını sağlamaktır. Sabit coin’ler, teminatlı ve teminatsız olarak iki grupta incelenebilir. Tether ya da USD coin gibi sabit coin’ler, piyasada dolaşımda olan her bir coin için rezervinde 1 dolara karşılık varlık bulundururken, algoritmik coin’ler ise otomatik işlemlerle coin’in değerini stabil tutar. Terra ağı da, algoritmik sabit coin’e odaklıdır. LUNC, USTC ve diğer sabit coin’lerin değerinin korunması için alım satım işlemlerinde kullanılan bir yapıdadır.

Risksiz sabit getiri elde etmek isteyen yatırımcılar, sahip oldukları LUNC’yi stake mekanizmasında kullanarak, yıllık getiri oranı (APR) üzerinden gelir elde edebilir. Proof of Stake modeline sahip tüm blokzincirlerinde olduğu gibi, yatırımcılar kilitlediği LUNC sayısına göre faiz getirisi elde eder. Bu durum aynı zamanda blokzinciri üzerindeki işlemlerin doğrulanmasını sağlar.

LUNC NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Terra ağı 2018 yılında Do Kwon’un kurucusu olduğu Terraform Labs tarafından geliştirildi. Ağın yerel token’i LUNA ise 2019 yılında piyasaya girdi. UST ve birçok sabit coin’in arkasındaki güç olan Terra ağı ve LUNA, yenilikçi teknolojisi ile geniş bir yatırımcı kitlesine ulaştı. Değeri 1 dolara eşit olan UST, piyasa değeri bakımından ilk 5 coin arasına girmeyi başarmıştır.

Terra ağında, 2022 yılının Mayıs ayında yaşanan sorun nedeniyle, UST-ABD doları peginin 1 seviyesinin altına inmesi, beraberinde Terra topluluğunun bu eşitliği sağlamak adına LUNA arzını agresif bir şekilde artırmasına neden olmuştur. Bu süreçte LUNA coin değeri, 87 dolar seviyesinden 0,0001 dolara kadar gerilemiş ve birçok yatırımcı zarar etmiştir. Terra DAO içinde alınan kararla, sert çatallanma yaşanmış ve Terra 2.0’ın ardından, 2022 yılı ortasında TerraClassic, yani LUNC ortaya çıkmıştır.

Yaşanan olumsuz duruma rağmen LUNC, birçok kripto para yatırımcısı tarafından tercih edilen varlıklar içindedir. 2022’nin Eylül ayı itibariyle, 1,8 milyar doların üzerinde piyasa değeri ile en büyük 40 coin içinde yer alan LUNC, düzenli yakım ile arzı azaltarak eski popülerliğine kavuşmayı hedefleyen bir coin’dir. LUNCUSDT sayfası üzerinden düşük işlem komisyonu ile TerraClassic yatırımı yapmak mümkündür.

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