Türkiye Gazetesi

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 1 Ekim'de başlayacak 27. Dönem 6. Yasama Yılını değerlendirdi. Yeni yasama yılının yoğun gündemle başlayacağını vurgulayan Akçay, Meclis açılır açılmaz, yeni bir torba kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulacağını bildirdi. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT'ye ilişkin de konuşan Akçay, " EYT ile ilgili çalışmaların da kasım ayı içerisinde Meclise gelmesini bekliyoruz. En geç aralık ayının sonunda, en kötü ihtimalle yeni yılın ilk haftası Meclis'ten EYT geçer." dedi.

"EN KÖTÜ İHTİMALLE YENİ YILIN İLK HAFTASI EYT MECLİS'TEN GEÇER"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) sorunlarının da yeni yasama yılında çözüleceğini ifade eden Akçay, şöyle konuştu:

"Sözleşmeli personele ilişkin düzenlemeyi ekim ayı içerisinde yapacağız. EYT ile ilgili çalışmaların da kasım ayı içerisinde Meclise gelmesini bekliyoruz. En geç aralık ayının sonunda, en kötü ihtimalle yeni yılın ilk haftası Meclis'ten EYT geçer. Ama biz, aralık ayının son günlerinde bunu yasalaştırmayı hedefliyoruz. Hedefimiz, yeni yıla EYT'lilerin sorunlarını çözmüş şekilde girmek. Cumhur İttifakı ve MHP olarak konunun sahibiyiz, gereken çalışmaları yapıyoruz. Gereken katkıyı da veriyoruz. İnşallah Genel Başkanımızın da dediği gibi EYT defterini, bu yasama yılında, bir daha açılmamak üzere, en iyi şekilde çözerek kapatacağız. Vatandaşlarımız EYT ile ilgili resmi açıklamaları dikkate alsın. Sosyal medyada kara propaganda yapmak isteyenlere, aklı sıra muhalefet yapmak isterken kafa karışıklığı oluşturanlara asla itibar etmesin."



Bakan Bilgin daha önce yaptığı açıklamada, "EYT sorununu çözüyoruz. Sorunları dosya dosya açarak çözeceğiz. Türkiye’nin emekçileri endişe etmesin. Türk devleti sosyal bir devlettir." ifadelerini kullanmıştı.

"VATANDAŞIN SIKINTISINI BİLİYORUZ, GEREKENİ YAPACAĞIZ"

MHP olarak sahada çalışmalar yürüttüklerini anlatan Akçay, Türkiye'nin 930 ilçesinde yaptıkları çalışmayı 1 Ekim 2022'ye kadar tamamlayacaklarını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Akçay, sahada vatandaşlarla bir araya gelip onları dinlediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra Türkiye'de, birtakım siyasi yönetim istikrarsızlıkları, hükümet krizleri yaşanmadığı için kararlar seri alınıyor. Vatandaşlarımız da yeni yönetim sisteminden memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Dış politikadaki gelişmelerden, Türkiye'nin güçlenmesinden ziyadesiyle memnunlar. Sanayi tesisleri işliyor. Tarımda üretim devam ediyor. Sadece son bir yılda, döviz artışlarından kaynaklanan, enerji maliyetindeki artışlardan yakınma söz konusu. 6-8 ay öncesine göre bu yakınmalar, umuda dönüşmüş durumda. Gerek fiyat artışlarıyla, gerek enflasyonla mücadelenin başarılı olacağına vatandaşımız inanıyor. Bu konuda güven ve bir inanç söz konusu. Cumhur İttifakı olarak vatandaşın sıkıntısını biliyoruz, gereğini de yeni yasama yılında yapacağız."

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