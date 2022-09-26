Türkiye Gazetesi

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin sözleşmeli işçinin yanı sıra, 90 bin taşeron işçi de kadroya geçeceği tarihi merak ediyor. Kamuda taşerona kadro müjdesi verilmişti. 696 sayılı KHK dışında kalan 4/D’li 90 bin taşeronun kamuya alınması için çalışma tamamlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası 90 bin taşerona kadro müjdesi vermesi bekleniyordu.

90 BİN TAŞERON KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?

696 sayılı KHK ile kadroya geçişlerde kararname dışında kalan işçiler için çalışma yürütüldüğünü ifade eden Bakan Bilgin, “Yaklaşık 1 milyon işçi kamuya geçti ama o günün şartlarında 90 bin işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya geçmesi için gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim” demişti.

HANGİ TAŞERONLAR KADROYA ALINACAK?

Hangi kurumda çalışan taşeronların kadroya alınacağına ilişkin bir bilgi verilmiş değil. Kurum bilgisi geldiği veya şartlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

TAŞERONA KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Taşerona kadro kararı açıklandıktan sonra kadroya alınacak işçilerin şartlarının duyurulması bekleniyor. Detaylar henüz belli olmadı.

İVEDİLİKLE ÇÖZÜME KAVUŞACAK

Beyaz TV’de soruları yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 1 Ekim tarihinde Meclis’in açılması ile birlikte sözleşmeli personellere kadro konusunun hemen meclise gönderileceğini ve ivedilikle bu konunun çözüme kavuşturulacağını söylemişti.

KİMLERE TAŞERON İŞÇİ DENİR?

Kamu kurumlarında yapılmakta olan hizmet alım ihalelerini kazanan özel sektör deki şirketlerin bünyesinde istihdam edilen, ancak fiili olarak kamu kurumuna ait işyerinde çalışan ve kamu hizmeti yapmakta olan işçi sınıfında çalışan kişilere taşeron işçi denir.

Kabine sonrası taşeron sözleşmeliye kadro geldi mi? 4/D’li taşeron belediye işçilerine kadro var mı? Kabine sonrası taşeron sözleşmeliye kadro geldi mi? Belediye işçilerine kadro var mı? Sözleşmeli ve kadroda çalışan işçilerin kamuda kadroya alınmasına ilişkin düzenleme gündemde. Kabine toplantısında ekonomi başlıkları masaya yatırılacak ve kamuda kadroya alınmamış işçilerin durumunun da değerlendirilmesi bekleniyor. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklama bekleniyor. Peki; belediye işçilerine kadro var mı? Kabine sonrası taşeron sözleşmeliye kadro geldi mi?

Binlerce taşerona kadro müjdesi! 4-B 4-D sözleşmeli işçiye kadro var mı? Taşerona kadro gelecek mi? Taşerona kadro gelecek mi? Kamuda bulunan 90 bin sözleşmeli işçi kadroya geçip kadrolu işçilerin haklarından faydalanmak istiyor. Sözleşmeliye kadro beklentisini yükselten açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. Bakan Bilgin, sözleşmelilere kadro, EYT ve asgari ücret ile yeni bilgiler verdi. Peki; taşerona kadro gelecek mi? Sözleşmeli işçiye kadro ne zaman gelecek?

Meclis ne zaman açılacak? EYT, intibak, taşerona kadro, torba yasa gündemleriyle 2022 TBMM açılış tarihi! Meclis ne zaman açılacak? Kamuoyunda oluşan EYT, intibak ve taşerona kadro beklentisi nedeniyle TBMM’nin açılış tarihi merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemelerin Meclis gündemine kısa sürede gelmesi bekleniyor. Yeni yasama döneminde sosyal medya düzenlemesi ve ekonomi paketi teklifi getirilecek. Peki; meclis ne zaman açılacak?