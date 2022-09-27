Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK | KAHRAMANMARAŞ

Pandemi döneminde rakip ülkelerden ayrışarak üretim gücünü 36 milyar dolardan 2021’de 49 milyar dolara yükselten tekstil sektörü, yatırımlarla artan kapasitesini korumak için ithalata karşı önlem istiyor. Tekstil sektörünün büyüklüğüne hazır giyim sektörünün 29 milyarlık üretimi de eklendiğinde toplam büyüklüğün 78 milyar dolar seviyelerine geldiğini ifade eden İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, sektörün ithal ürünler karşısında haksız rekabetle baş başa kaldığını vurguladı. Türkiye iplik üretiminin yarısını gerçekleştiren Kahramanmaraş’ta konuşan Ahmet Öksüz “Pandemi sürecinde üreticilerimiz iplik ve kumaş sektöründe çok büyük yatırımlara imza attı. Bu yatırımlar sayesinde üretim kapasitesi yükselirken, ihracatın artmasına büyük fayda sağladı. Türk üreticiler bu denli büyük yatırımlara imza atarken, dampingli ürünlerin ülkemize çok yoğun bir şekilde giriş yapması ve ithal ürünlere uygulanan ilave gümrük vergilerinin (İGV) düşük kalması üreticilerimizi zor durumda bıraktı” dedi.

İPLİK ZARARINA SATILIYOR

Yaşanan bu durumun yerli üreticinin haksız rekabetle karşı karşıya kalmasına sebep olduğuna işaret eden Öksüz “Eğer bu sorunlar karşısında acil tedbir alınmazsa 78 milyar dolarlık dev bir büyüklüğe ulaşan üretimde düşüş yaşanması kaçınılmaz olacak. İplik sektörü yüzde 5-8 arasında İGV’yle korunuyor. İGV ortalaması bütün sektörler içerisinde yüzde 25 seviyelerinde. Pamuk ipliği sektörünün ilave gümrük vergilerinin artırılması en önemli beklentilerimiz arasında yer alıyor. Burası ‘ithalat cenneti’ olmamalı önce kendi tesislerimizi çalıştırmalıyız” diye konuştu. Üreticiler iplik tesislerinin yüzde 53’ünün kapalı olduğunu anlattı. İç pazarda ipliğin, üretimin devamlılığını sağlamak adına yüzde 12 zararına satıldığını anlatan Öksüz, enerji maliyeti sebebiyle Uzak Doğu ve Asya’ya göre maliyetlerinin yukarıda kaldığını ancak enerji fiyatlarında başlayan düşüşle rekabet güçlerinin artacağını kaydetti.

AMERİKALI PAMUKÇULARDAN TÜRK ÜRETİCİYE BÜYÜK DARBE

Pandemi döneminde ABD’den yüklü miktarda pamuk alan Türk tekstilcisi, Amerikalı firmaların konteyner krizini bahane ederek 8-9 ay yükleme yapmayıp malı zamanında teslim etmemesi ve piyasada temmuz-aralık tahtasında yaşanan büyük düşüş sebebiyle 550 milyon dolarlık zarara uğradı. Yılda 3 milyar dolar kadar pamuk ithal eden sektörün zararı yıllık ithalatının yüzde 15’ini aşıyor. Üretici “kilosunu 3,75 dolardan aldığımız mal şu an 2 dolar” diye dert yanıyor. Sorunun bir diğer sebebi ise New York Pamuk Borsasında temmuz tahtasından aralık tahtasına geçerken yaşanan ciddi düşüş. Tekstilci “Yüzlerce sanayicinin geç kalmış pamukları da bu iki tahta değişimi arasına denk geldi. Piyasa pamuğu 2,5 dolarken biz 3,2 dolara depomuza indirmek zorunda kaldık” diyerek zararın büyüklüğünü ifade etti. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz “Adamlar öyle kontrat yapmışlar ki tek taraflı, hâlâ almak zorundasınız. Mal 8-9 ay gecikiyor sanayici bunu yine almak zorunda. Türkiye’nin 550 milyon dolar civarında kaynağı gitti” açıklamasını yaptı. Amerikalılar yüzünden milyonlarca dolar zarara uğrayan firmalar ise ABD’de dava açmaya hazırlanıyor. Çin’in bir ay içinde yüklenmeyen malları iptal ettiğini, kendilerinin ise böyle bir sözleşme hakkı olmadığını anlatan üreticiler, bu konuda da çalışma yapacaklarını kaydetti.

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