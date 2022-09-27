Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları 27 Eylül! Bugün altın ne kadar, kaç lira? Kapalıçarşı canlı altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. 970 lira barajının gerisine düşen gram altın güne yukarı yönlü hareketle başladı.
ALTIN FİYATLARI 27 EYLÜL!
Doların yükselişinin durmasıyla altın fiyatları artış yaşamaya başladı. Gram altın bugüne yüzde 0,80 yükselişle 971 TL'den başladı.
Çeyrek altın 1.637 TL'den alıcı buluyor.
Cumhuriyet altını 6.526 TL'den güne başladı.
Yarım altın 3.284 TL'de seyrediyor.
ONS altın doların düşüşünden destek bularak bugüne yüzde 0.48 yükselişle 1.641 dolardan başladı.