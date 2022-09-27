Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada yer alan görüntüler ve madeni 20 liranın üretildiğine yönelik iddiaların ardından demir 20 TL çıktı mı? 20 lira madeni para gerçek mi? gibi sorulara cevap aranıyor. Paylaşılan görüntülerde, Ayasofya silueti olan bir bozuk para yer alıyordu.

DEMİR 20 TL ÇIKTI MI?

Yeni basıldığı iddia edilen paranın 2020 yılında Ayasofya Camii için basılan "hatıra parası" olduğu ortaya çıktı.

Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmet vermesinin ardından 2020 yılında koleksiyonerlere yönelik, piyasaya sunulan 5.000 adet gümüş ve 10.000 adet bronz hatıra para basılmıştı.

20 LİRA MADENİ PARA GERÇEK Mİ?

Paranın nominal değeri 20 lira olduğu için üzerinde 20 Türk lirası yazıyor. Ancak paranın güncel satış fiyatı 670 lira. Aynı hatıra parasının altından üretilen modeli ise 23 bin 500 liradan satılıyor.

Piyasalarda tedavülde olan 20 liralık madeni para bulunmuyor. 20 lira sadece kağıt banknot olarak basılıyor.