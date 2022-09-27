Türkiye Gazetesi

Altının ons fiyatı iki buçuk yılın en düşük seviyesini görürken, yatırım yapmak isteyenler altına yöneldi. Ancak altında rakamlar kafa karıştırdı. İnternette görünen fiyat ile Kapalıçarşı'daki fiyatlar arasındaki makas giderek açıldı. "Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar olacak?" sorularına yanıt veren Para Piyasaları Uzmanı Reşat Yılmaz, yeni rakamı açıkladı

PİYASALAR HAREKETLENDİ

Altın fiyatlarındaki sert düşüş piyasaları da hareketlendirdi. Ons altının son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesiyle birlikte bankalararası piyasada 1 gram altın 976 TL seviyelerinden satılırken, Kapalıçarşı'da gram altın 1000 TL'den satılıyor. Çeyrek altın serbest piyasada 1645 TL, yarım altın 3280 TL, tam altın 6520 TL ve Cumhuriyet altını ise 6725 TL'den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN KADAR OLACAK?

"Altındaki sert düşüş bizim için de çok büyük sürpriz oldu" diyen Para Piyasaları Uzmanı Reşat Yılmaz, Show Haber'e yaptığı açıklamada bu gevşemenin devam etmesi halinde çeyrek altının 1500 TL olabileceğini söyledi.

"DÜŞÜŞ KALICI DEĞİL" DEDİ, GRAM ALTIN İÇİN RAKAM VERDİ

Ancak söz konusu düşüşün kalıcı olmayacağını iddia eden Yılmaz, "Ancak düşüş kalıcı değildir. Biz tekrar yıl içerisinde gram altında 1200 TL bandını bekliyoruz." dedi.

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