Türkiye Gazetesi

Ziraat Bankası 2050 personel alımı yapacak! KPSS, YDS şartsız bankaya personel alımında detaylı ilanlar geldi. Alımlar müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı, servis görevlisi gibi pozisyonlara yapılacak. Düzenlenecek sınav sonucunda başarılı olan adaylar bankada çalışmaya başlayacak. İşte; Ziraat Bankası 2050 personel alımı hakkında merak edilenler!

ZİRAAT BANKASI 2050 PERSONEL ALIMI

En çok alım yapılacak kadro Türkiye genelinde servis görevlisi olacak. Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım bünyesine toplam 1.800 servis görevlisi alınacak. Bankanın teftiş kuruluna 30 müfettiş yardımcısı alınacak.

Bankanın İstanbul Genel Müdürlüğüne 120, Ziraat Katılım’ın İstanbul Genel Müdürlüğü’ne ise 100 uzman yardımcısı alınacak. Toplam personel alımı 2050 olacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Bankacılık kanuna göre bankada çalışması yasaklanmamış olmak,

Yurt içi veya Yut dışında görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir beden veya akıl hastalığı olmamak gibi genel başvuru şartları bulunmaktadır.

İlana 30 yaşından büyük kişiler başvuru yapamayacaktır. Alım yapılacak kadroya göre üniversite son sınıf öğrencileri de başvuruda bulunabilir.

Bankanın personel alımında KPSS şartı bulunmuyor.

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI TARİHLERİ

30 Eylül itibariyle başlayacak başvuru dönemi 16 Ekim gece yarısı sona erecek. Başvurular yalnızca elektronik ortamda yapılacak.

Başvuru işlemlerini tamamlamak için 330 lira sınav ücretini yatırmak gerekecek. Bu ücreti yatırmadığınız takdirde sınava girişiniz iptal olacak. Ayrıntılı bilgileri aşağıda sınav kitapçığından öğrenebilirsiniz.

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