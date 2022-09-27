Türkiye Gazetesi

Büyük marketlerin düzenlediği kampanyalar bütçeleri rahatlatmaya devam ediyor. Cüzdan dostu indirimler sayesinde vatandaşların yüzü gülüyor. A101, BİM, Migros, Carrefour, ŞOK marketleri kampanyalarını her hafta katalogla duyuruyor.

A101 29 Eylül kataloğunda gıda ürünleri dikkat çekiyor. Reçel, peynir, tulum peyniri, yoğurt, margarin, sucuk gibi her buzdolabına lazım yiyecekler fırsat ürünü olarak satılıyor. İşte; A101’İn aldın aldın ürünleri…

A101 29 EYLÜL KATALOĞUNDA İNDİRİMLİ ÜRÜNLER!

TUKAS Reçel çeşitleri – 800 gr: 19,95 TL

Kuşadası Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri: 31,90 TL

Ekici İzmir Tulum Peyniri: 42,90 TL

Sütaş Kaymaksız Yoğurt – 1500 gr: 9,90 TL

Yayla Paket Margarin – 500 gr: 17,95 TL

Akşeker Dana Kangal Sucuk – 400 gr: 39,95 TL

A101 aktüelin 29 Eylül gıda ürünleri reyonunda; dana kasap köfte, kakaolu fındık kreması, yulaf ezmesi, hurma ezmesi, cips çeşitleri, draje çeşitleri, pötibör ve kek çeşitleri, çikolata, meyveli içecek çeşitleri ve gazoz bulunuyor. Bu ürünleri indirimli fiyatlarla satın alabilirsiniz.

A101 ONLINE SİPARİŞ VAR MI?

A101 Kapıda uygulaması ile size en yakın şubeden ürün siparişini telefonunuzla verebilirsiniz. Siparişi oluşturduktan sonra teslimat zamanını da kendiniz belirleyebilirsiniz. Siparişler belirlenen zaman dilimlerinde teslim ediliyor.

Bu uygulamada kredi kartı kullanarak ödeme sağlayabilirsiniz. Sipariş sırasında herhangi bir ödeme yapmanız gerekmeyecek. Saat 10:00 – 22:00 saatleri arasında sipariş verebiliyorsunuz.