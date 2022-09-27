Türkiye Gazetesi

Bankalar emekli promosyonu yarışında limiti 10 bin liraya kadar çıkarırıken, bazı kurumlar da ek protokolle personel promosoyonarında artışa gitti. Muğla İl Milli Eğitim müdürlüğü öğretmen ve eğitim çalışanlarına ek olarak 12 bin TL daha promosyon ücreti ödeneceğini duyurdu. Bankaların emekli maaşını taşıyanlara yönelik promosyon kampanyası büyük ilgi gördü. 30 Eylül'de sona erecek promosyon kampanyası öncesinde, emeklilelere ödenen tutar 10 bin lirayı gördü. Öte yandan bazı kurumlar bankalarla anlaşmaya giderek personellerine ödenen promosyon miktarından artışa gitti. Muğla İl Milli Eğitim müdürlüğü de Nisan ayında ödenen 11 bin TL promosyona ek yeni bir protokol imzalayarak öğretmen ve eğitim çalışanlarının promosyonlarında artışa gitti.

TOPLAM 23 BİN TL PROMOSYON

Muğla İl Milli Eğitim müdürlüğüne bağlı çalışan öğretmenler Ekim ayında tek seferde 12 bin TL promosyon daha alacak. Böylece Muğla'da eğitim çalışanlarının toplam promosyon miktarı 23 Bin TL'ye ulaşacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “6 ay önce 4 ilçe müdürlüğümüzle birlikte öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın banka promosyon ödemeleri ile ilgili banka ile sözleşme imzalandığını ve 11 bin lira gibi o günlerde rekor sayılabilecek bir promosyon anlaşmasına imza attıklarını hatırlatarak, “Geçen zaman içerisinde artan memur maaşları da göz önünde bulundurulduğunda promosyonun güncellenmesi için alandan çok sayıda talep geldiğini, bunun üzerine başlatmış oldukları sürecin sonunda bugün öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için müjdeli bir şekilde tamamladıklarını” ifade etti. Nisan ayında alınan 11 bin TL promosyona ek olarak 15 Ekim tarihinden itibaren tek seferde ödenmek üzere 12 bin lira ek promosyon sözleşmesine imza attıklarını vurgulayan İl Müdürü Emre Çay, “Tüm öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.



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